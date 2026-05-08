Zwischen Anteilnahme und Pflicht: Anderten empfängt Lehrte

Trainer Tobias Faust ordnet die Situation klar ein: „Das Spiel hat für uns zwei Seiten. Fußball ist in diesem Moment nebensächlich.“ Nach einem Todesfall innerhalb der Mannschaft des Gegners richtet er deutliche Worte an den Verein: „Wir wünschen der Familie sowie dem gesamten Verein viel Kraft. Das steht über allem.“

Sportliche Ausgangslage bleibt eng

Trotz der emotionalen Umstände geht der Ligabetrieb weiter – und Anderten hat sich zuletzt in Form gebracht. Der klare 4:0-Erfolg bei TSV Kirchrode war bereits der zweite Sieg in Serie, entsprechend selbstbewusst gehen die Gastgeber in das Duell.