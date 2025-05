Zwischen Alltag und Zukunftsplanung der Mainzer Verbandsligisten

Andreas Mayer wird das Wiedersehen mit seinem Freund verpassen. Der Sportliche Leiter der „Diamanten“ ist beruflich verhindert – und arbeitet mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Nach seiner Rückkehr aus privat-beruflicher Pause „konnte der Abwanderungstrend gestoppt werden“, wie Mayer selbst festhält. Felix Pohlenz, Espen Lautermann, Joscha Marzi und Bennet Schürer bleiben. Dem ging eine regelrechte Massenflucht einheimischer Spieler voraus: Aiman Abdelaali (Bodenheim), Kamron Vaughn (Morlautern), Mikail Ünal (Pfeddersheim), Ali Sengül, Ömer Er, Haris Beslic, Alperen Genc (alle Barbaros Mainz) und wohl auch Otman Jaatit, der höher spielen will, gehen.

Gleichwohl stellt Mayer einen Stimmungswechsel fest. Nach dem jüngsten 5:1 in Bad Kreuznach „hättest du meinen können, wir wären aufgestiegen“. Zwei Neuzugänge, die noch mit ihren Trainern sprechen wollen, sind fix. Locker eine Handvoll weiterer wird es brauchen, um wie geplant den Oberliga-Aufstieg anzugreifen. „Davon sind wir von der Kaderplanung her so weit entfernt wie seit Jahren nicht“, bekennt Mayer. Neben Kapitän Yuya Okuda geht wohl auch Takuto Kishi zurück nach Japan. In Takahiro Okuno, Seiya Nagao, Emu Kasahara, Taiga Ishida, Seiya Izumi und Daisuke Fukuhara besteht gleichwohl eine stabile japanische Achse, die im Sommer wieder erweitert wird. Auch beim Sponsoring tut sich was: „Wirtschaftlichen kommen wir jetzt in der Verbandsliga an.“

46er erwarten FKP-Zweite zum nächsten Kellerduell

Liebend gern dort bleiben würde die TSG Bretzenheim. Nach dem 1:2 gegen den FSV Offenbach Ende März herrschte Grabesstimmung. Doch fünf der letzten sieben Spiele wurden gewonnen, und alle zu Null. Das gibt Hoffnung, auch im nächsten Sechs-Punkte-Spiel zu bestehen – genauso wie der 4:1-Sieg in der Hinrunde in Pirmasens. Und der Blick auf den Trainingsplatz, der für Chefcoach Timo Schmidt lange Zeit eher Anlass zu Frust gab. Doch in der Crunch Time des Klassenkampfes sind regelmäßig 20 Feldspieler dabei. „Wer das Spiel gewinnt, verschafft sich eine gute Ausgangssituation“, betont Schmidt, „der letzte Trend spricht eher für uns, aber Pirmasens ist unberechenbar.“