Zwischen Abstiegskampf und Abschiedstournee

Nach einer starken Hinserie konnte Rudolstadt II in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr konstant punkten. Für Häußer gibt es dafür mehrere Gründe. „In der Rückrunde haben uns leider immer wieder Spieler aus gesundheitlichen oder auch beruflichen Gründen gefehlt“, erklärt der Offensivspieler. Dazu sei auch das nötige Spielglück häufig ausgeblieben. „Wir haben in vielen Spielen gut angefangen, aber uns dafür dann nicht belohnt und mit zu einfachen Fehlern den Gegner zu Toren eingeladen.“ Gerade in engen Spielen habe sich das bemerkbar gemacht. Dennoch glaubt der 23-Jährige weiterhin an die Qualität seiner Mannschaft.

In der Landesklasse 1 spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt immer weiter zu. Durch die unübersichtliche Lage mit möglichen Auf- und Abstiegsverschiebungen ist die Situation zusätzlich schwer einzuschätzen. „Ja, der Abstiegskampf ist sehr spannend und ungewiss“, sagt Häußer. „Speziell durch die nun aufgekommenden Aufstiegsverzichte in den anderen Staffeln und auch durch den Abstiegskampf in der Verbandsliga.“ Trotz der angespannten Tabellensituation versucht der Angreifer, den Fokus klar auf die eigene Mannschaft zu richten. „Trotz allem müssen wir uns auf uns konzentrieren und unsere Leistung abrufen, die Qualität dafür haben wir.“ Dabei dürfe die Situation nicht zu sehr zur Kopfsache werden. „Wir müssen von Spiel zu Spiel sehen und den Abstiegskampf nicht zu sehr in den Kopf kommen lassen und Spaß zusammen haben.“

Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht?

Mit Neustadt/Orla II wartet nun zwar der Tabellenletzte, doch Häußer warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir müssen gegen Neustadt unser Spiel zeigen und dem Gegner von Anfang an zeigen, dass wir den Sieg mehr wollen“, fordert er. Gleichzeitig mahnt der Torjäger zur Vorsicht: „Wir dürfen Neustadt keineswegs unterschätzen.“ Für Rudolstadt II geht es um drei enorm wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib – entsprechend konzentriert will die Mannschaft auftreten.

Abschied nach der Saison

Auch persönlich steht für Evan Häußer ein besonderer Sommer bevor. Der 23-Jährige wird den Verein nach Saisonende verlassen. „Mein und unser Ziel ist ohne Frage der Klassenerhalt, um unsere beiden Aufstiege in den vergangenen beiden Jahren zu bestätigen“, sagt er. Danach beginnt für ihn ein neuer Abschnitt. „Am Ende der Saison werde ich den Verein aus beruflichen Gründen verlassen und mir dann im Sommer Gedanken über die Ziele der Zukunft machen.“ Bis dahin soll der Fokus aber einzig und allein auf dem Klassenerhalt liegen – am besten mit einem wichtigen Heimsieg am Wochenende.