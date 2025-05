– Foto: Alfred Mehles

Zwischen Abstiegsangst und Pokal-Lust Kreispokal Eifel: Die SG Berndorf will am Samstag im Finale des Wettbewerbs der A- und B-Ligisten gegen den Ligakonkurrenten SG Schneifel-Stadtkyll II eine bärenstarke Saison mit dem Double krönen. Der Gegner hat hingegen noch Sorgen. Verlinkte Inhalte Kreispokal Eifel A-B C-Reservepokal Eifel SG Schneifel II SG Berndorf SG DIST/R-Gilzem-Idesheim II + 3 weitere

Ein Ziel haben die künftigen Bezirksliga-Fußballer der SG Berndorf/Hillesheim/Walsdorf/Wiesbaum noch: Am Samstagabend, etwa gegen 19.30 Uhr – falls eine Verlängerung ausbleibt – könnte der Traum vom Double wahr werden. Doch zuvor dürfte es noch einmal intensiv und umkämpft zugehen, wenn sich ab 17.30 Uhr die beiden A8-Ligisten der abgelaufenen Saison aus Berndorf, Hillesheim, Walsdorf und Wiesbaum sowie von der SG Schneifel-Stadtkyll II auf dem Rasenplatz in Kirchweiler gegenüberstehen.

Andreas Sicken, der nach dieser Partie nach drei Jahren an der Seitenlinie eine Fußballpause einlegt und sich der Familie widmen will (FuPa berichtete ausführlich), weiß um die historische Chance: „Wir können eine geniale Saison mit dem Double krönen. Das ist das große Ziel. Es wäre die Kirsche auf der Sahnetorte.“ Den Gegner kennt er aus unzähligen direkten Vergleichen: „Die Schneifeler haben fußballerisches Potenzial und einige Spieler in ihren Reihen, die höherklassig gespielt haben. Zwar sind sie in der Tabelle ziemlich weit unten gelandet und kämpfen jetzt noch in den Entscheidungsspielen gegen den Abstieg (siehe Artikel unten), dennoch verfügen sie über spielerische Qualität und individuelle Klasse. Sie werden heiß sein und sich zu einer Top-Leistung pushen.“ In der Liga gelangen dem Meister beim 3:0 und 3:1 zwei Siege über die Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf. „Das Spiel beim 3:1 in Ormont war schon richtig eng. Da haben wir den Sieg erst in den letzten zehn Minuten klargemacht“, erinnert sich der 44-Jährige. Den 3:1-Erfolg im Halbfinale beim B-Ligisten SG Preist bezeichnete er als größte Herausforderung. Auch in der zweiten Runde bei der SG Lambertsberg war es knapp — hier erzielte Lukas Duvivier den 3:2-Siegtreffer erst in der Schlussphase.

Der Einsatz von Robin Lenders ist wegen einer Knöchelentzündung noch fraglich. Max Schneider muss aufgrund einer Leistenverletzung passen, und auch Tim Blechs Einsatz ist wegen einer Schambeinentzündung unsicher. In den Kader zurückkehren werden Christian Eich (nach Kreuzbandriss), Raphael Ismailov (war berufsbedingt länger ausgefallen) sowie Marco Michels, der nach überstandenen Rückenproblemen wieder an Bord ist und beim jüngsten 4:0-Sieg in Ulmen einen Doppelpack schnürte. Der Gegner aus der Schneifel hat in diesen Tagen Schwerstarbeit zu verrichten — das Team um Spielertrainer Jan Merkes schwebt weiterhin in Abstiegsgefahr. „Die Erleichterung nach dem 3:0 gegen Bleialf/Mehlental im letzten Ligaspiel war enorm. Damit haben wir es glücklicherweise in die Entscheidungsrunde geschafft.“ Der 30-jährige Coach gibt offen zu, dass „das Pokalfinale etwas ungelegen kommt. Doch wir werden mit Sicherheit einen Matchplan zusammenstellen. Wichtig ist, dass wir Lukas Duvivier und Marco Michels ausschalten. Da müssen wir im Kollektiv gut verteidigen, mutig spielen und unsere Chancen effektiv nutzen.“ Merkes kann wie sein mitspielender Assistent Markus Diehl (34) verletzungsbedingt nicht auf dem Platz stehen. Er selbst laboriert an einem Syndesmosebandabriss, Diehl an einem Venenabriss an den Adduktoren. Auch Maurice Schneider ist aufgrund eines Kreuzbandrisses außen vor. Thomas Forens und Philipp Bungartz sind gesperrt.