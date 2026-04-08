Zwischen Abräumer und Angreifer: Lamberty bleibt Frisia treu

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Der WSC Frisia Wilhelmshaven treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Weser-Ems 2 voran – und kann dabei auf einen wichtigen Baustein bauen. Abwehrspezialist Melvin Lamberty bleibt dem Verein erhalten.

In der laufenden Saison stand Lamberty bislang 16-mal auf dem Platz und steuerte drei Treffer bei. Werte, die seine Rolle unterstreichen: defensiv stabil, zugleich mit spürbarem Offensivdrang. Immer wieder schaltet sich der Verteidiger in das Angriffsspiel ein und sorgt auch in den gegnerischen Strafräumen für Präsenz.

Seine Entscheidung begründet Lamberty vor allem mit dem mannschaftlichen Zusammenhalt:

„Wir haben eine Mannschaft aus vielen tollen Jungs, mit denen ich einfach gern zusammenspiele. Aus dem Grund freue ich mich auch auf die kommende Saison bei Frisia.“