Zwischen A-Jugend und Routiniers: Groß Lafferde erkämpft Remis

„Eine Seltenheit, dass ich mich mal mit Punkten melden kann“, bilanzierte Kapitän Tim Paul nach dem Abpfiff mit einer Mischung aus Erleichterung und Stolz. Es war ein „verdientes 1:1“, da die Gäste aus Lauingen vor allem in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die kompakt stehenden Teutonen fanden. Begünstigt wurde dies auch durch die widrigen Platzverhältnisse. „Der Ball ist mehr gehoppelt als gerollt“, beschrieb Paul das „sehr unansehnliche Spiel“. Während Lauingen vergeblich versuchte, spielerische Lösungen zu finden, stellten sich die Hausherren besser auf die Gegebenheiten ein, verteidigten aggressiv und gingen durch Hendrik Zobjack in der 34. Minute folgerichtig in Führung.

Die Sensation lag in der Luft, zumal Groß Lafferde in der 70. Minute die Riesenchance auf das 2:0 vergab. Doch ausgerechnet der Platz, der zuvor als Verbündeter diente, wurde nun zum Hindernis. „Wir haben über dem Ball gesäbelt“, ärgerte sich der Kapitän über die verpasste Entscheidung. So kam es, wie es im Tabellenkeller oft kommt: Ein unglücklich abgeblockter Ball landete in der 82. Minute vor den Füßen von Kevin Houschka, der zum Ausgleich einschob.

Trotz des späten Gegentreffers überwog im Lager der Teutonen die Zufriedenheit. Die personelle Konstellation glich einem Puzzle: Zwei A-Jugendliche halfen aus, ein Akteur der Reserve absolvierte sein zweites Spiel und mehrere Stammkräfte bissen trotz Verletzungen 90 Minuten lang auf die Zähne. Pauls Fazit fällt daher eindeutig aus: „Mit der Personaldecke, die wir hatten, war das auf jeden Fall ein gewonnener Punkt.“