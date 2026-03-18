Zwillinge kehren zum Bezirksligisten zurück, Landesliga-Verlängerung

– Foto: Arno Schmid

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Zwillinge gehen damit in ihr erstes Jahr im Aktivenbereich und bringen eine fundierte Ausbildung aus höherklassigen Nachwuchsleistungszentren mit. Torhüter Philipp Fischer sammelte zuletzt Erfahrungen im Verbandsliga-Kader des FC Esslingen, während Jannik Fischer in der Defensive ausgebildet wurde und zuletzt in der U19-Verbandsstaffel aktiv war.

Beim TSV Weilheim/Teck kehren zwei bekannte Gesichter zurück. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Neckar/Fils verpflichtet mit Jannik und Philipp Fischer zwei Eigengewächse für die Saison 2026/27.

Beide begannen ihre Laufbahn beim TSV Weilheim und kehren nun zu ihrem Heimatverein zurück.

Beim TSV erhofft man sich durch die Rückkehr der Brüder zusätzliche Qualität und Entwicklungspotenzial für die kommenden Jahre.

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TSV Köngen

Der TSV Köngen setzt weiter auf ein vielversprechendes Eigengewächs. Der Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, hat den Vertrag mit Lennart Lander verlängert, der auch in der Saison 2026/27 für die Fuchsgrubenkicker auflaufen wird.

Der heute 19-Jährige wagte vor zwei Jahren früh den Schritt in den Aktivenbereich und entwickelte sich seither kontinuierlich weiter. Auf der linken Seite ist Lander inzwischen eine feste Größe im Team.

Mit seiner Zweikampfstärke in der Defensive und seiner Dynamik im Spiel nach vorne bringt er wichtige Qualitäten ins Spiel des TSV Köngen ein. Zudem überzeugt er durch Spielintelligenz und Einsatzbereitschaft.

Beim Verein zeigt man sich entsprechend überzeugt, dass Landers Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist.

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