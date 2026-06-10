Zwieselau: Neuer Spielertrainer und bereits 10 Neuzugänge

Bei der SpVgg Zwieselau stehen die Zeichen nach sportlich schwierigen Jahren auf Aufbruch. Mit Solomon Tekelmichal vom SC Zwiesel II konnte das A-Klassen-Kellerkind einen ehrgeizigen Spielertrainer für die kommende Saison in der A-Klasse Regen verpflichten. Die Verantwortlichen erhoffen sich von der Neuverpflichtung frischen Wind und neue Impulse für die sportliche Zukunft.
Spartenleiter Daniel Hackl zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Mit Solo können wir einen neuen Spielertrainer präsentieren, der sowohl menschlich als auch spielerisch hervorragend zu uns passt.“ Für Tekelmichal ist die Aufgabe in Zwieselau seine erste Trainerstation . "Er wollte den nächsten Schritt machen und nun als Spielertrainer fungieren. Diese Chance bekommt er bei uns und kann hier etwas ganz Neues aufbauen“, erläutert Hackl. "Zunächst möchte ich mich bei der Mannschaft und den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Das ist alles andere als selbstverständlich. Unser Ziel ist es, uns als Team kontinuierlich weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt besser zu werden und damit unsere Gegner zu ärgern“, sagt der neue Spielercoach Tekelmichal.
Mit dem neuen Spielertrainer kommen auch zahlreiche Neuzugänge in die „Dampfsäge“. Bereits zehn neue Spieler haben ihre Zusage gegeben, weitere Transfers sollen in den kommenden Wochen folgen. Besonders erfreut zeigt sich Hackl darüber, dass Tekelmichal auch Freunde und Bekannte vom Projekt in Zwieselau überzeugen konnte.
"So können wir auch in der neuen Saison wieder mit zwei Mannschaften an den Start gehen“, erklärt der Spartenleiter. Das sportliche Ziel sei dabei klar formuliert: Die Mannschaft möchte sich schnellstmöglich von den hinteren Tabellenregionen verabschieden. Gleichzeitig betonen die Verantwortlichen, dass kein Erfolgsdruck aufgebaut werde. Auch Zweiter Vorstand Manuel Ertl blickt optimistisch auf die bevorstehende Saison. "Die Jungs machen für mich alle einen super ersten Eindruck. Sie wollen alle gerne Fußball spielen, und jeder, der Spaß am Fußball hat, ist bei uns genau richtig“, sagt Ertl. Die Spieler sollen sich ohne großen Druck weiterentwickeln können. In Tekelmichal habe man dafür genau den richtigen Mann gefunden. "Menschlich und sportlich ist er ein Gewinn für den Verein.“
In der Zwieselau brennt also weiterhin Licht. Mit neuem Personal, bescheidenen Zielen und dem gewohnt starken Zusammenhalt blickt die SpVgg voller Vorfreude auf die Vorbereitung zur neuen Saison. Der Mannschaft soll neues Leben eingehaucht werden – und die ersten Schritte dafür sind bereits gemacht.