Zwieselau: Neuer Spielertrainer und bereits 10 Neuzugänge Solomon Tekelmichal vom SC Zwiesel II soll für einen sportlichen Aufschwung in der Dampfsäge sorgen von PM · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

v.l. Spartenleiter Daniel Hackl, Mossab Sakhi, Ahmed Elmaki, Sphend Kalanderi, Spielertrainer Solomon Tekelmichal, Mevludin Veseli, Kerollos Atalla und 2. Vorsitzender Manuel Ertl (es fehlen: Nico Nachlinger, Abdulrahman Al Jabban, Osasere Okoro und Maftouh Loukmane) – Foto: Verein

Bei der SpVgg Zwieselau stehen die Zeichen nach sportlich schwierigen Jahren auf Aufbruch. Mit Solomon Tekelmichal vom SC Zwiesel II konnte das A-Klassen-Kellerkind einen ehrgeizigen Spielertrainer für die kommende Saison in der A-Klasse Regen verpflichten. Die Verantwortlichen erhoffen sich von der Neuverpflichtung frischen Wind und neue Impulse für die sportliche Zukunft.

Spartenleiter Daniel Hackl zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Mit Solo können wir einen neuen Spielertrainer präsentieren, der sowohl menschlich als auch spielerisch hervorragend zu uns passt.“ Für Tekelmichal ist die Aufgabe in Zwieselau seine erste Trainerstation . "Er wollte den nächsten Schritt machen und nun als Spielertrainer fungieren. Diese Chance bekommt er bei uns und kann hier etwas ganz Neues aufbauen“, erläutert Hackl. "Zunächst möchte ich mich bei der Mannschaft und den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Das ist alles andere als selbstverständlich. Unser Ziel ist es, uns als Team kontinuierlich weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt besser zu werden und damit unsere Gegner zu ärgern“, sagt der neue Spielercoach Tekelmichal. Mit dem neuen Spielertrainer kommen auch zahlreiche Neuzugänge in die „Dampfsäge“. Bereits zehn neue Spieler haben ihre Zusage gegeben, weitere Transfers sollen in den kommenden Wochen folgen. Besonders erfreut zeigt sich Hackl darüber, dass Tekelmichal auch Freunde und Bekannte vom Projekt in Zwieselau überzeugen konnte.