Zwiesel tauscht Legionäre aus: Necas-Brüder verstärken SC

Lukas Necas war in den letzten Jahren der Erfolgsgarant der SpVgg Oberkreuzberg, die innerhalb weniger Jahre den Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisliga schaffte. In 106 Partien markierte der Futsal-Spezialist, der bei diesem Hallenformat beim SSV Jahn Regensburg schon Einsätze in der 1. Bundesliga hatte, 93 Treffer, davon 31 in 39 Kreisliga-Spielen. Im Sommer 2023 hatte der Techniker ein kurzes Gastspiel beim SV Schalding-Heining, für den er einen Regionalliga-Kurzeinsatz verbuchte. Jakub Necas war tschechischer Junioren-Nationalspieler, bestritt unter anderem vier Matches in der U21-Auswahl. In seiner Profi-Laufbahn bestritt der Offensiv-Allrounder 118 Erstliga-Partien und trug sich dabei siebenmal in die Torschützenliste ein.







Beim Sportclub ersetzen die beiden in Prag wohnhaften Klassefußballer Tomas Holik und Jakub Kule. Vor allem der im Sommer vom Landesligisten 1. FC Bad Kötzting gekommene Kule konnte die Erwartungen nicht vollumfänglich erfüllen. "Tomas und Jakub sind zwei super Kerle, die auch hervorragende Fußballer sind. Wir haben uns aber dafür entschieden, unser Team künftig anders auszurichten und haben dafür mit den Necas-Brüder die passenden Spielertypen gefunden", lässt Zwiesels Manager Thomas Kagerbauer wissen, der die Mannschaft zudem noch mit einem Defensivspieler verstärken möchte: "Ich bin guter Dinge, dass wir diesbezüglich bald Vollzug vermelden können. Wir sind uns mit einem tschechischen Drittliga-Spieler mündlich einig." Neu im Kader sind außerdem Mellad Galo, der bei der SpVgg GW Deggendorf im erweiterten Bezirksliga-Kader stand und der 17-jährige Nachwuchsmann Samuel Seitz. Nicht mehr planen kann der SCZ vorläufig mit Abdou Pa Secka, der politisch abgeschoben wurde.





