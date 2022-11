Zwiesel-Plan: Plattling ärgern, fit werden und verstärken Der Traditionsverein steckt im Abstiegssumpf der Kreisliga Straubing, verzeichnet aber einen Aufwärtstrend

"Die erste Zeit war sehr hart für mich. Wir hatten extrem viele Ausfälle, dementsprechend schlecht waren Trainingsbeteiligung und Ergebnisse", erinnert sich Wagner ungern an die Phase zurück, in der es unter anderm die Heimdebakel gegen die Abstiegsmitkonkurrenten Geiersthal (1:6) und Neuhausen/Offenberg (3:7) gab. Mittlerweile präsentieren sich Haase, Lemberger & Co. verbessert und sind wieder konkurrenzfähig. "Es gibt immer noch genug Defizite, aber wir sind vor allem defensiv stabiler geworden", berichtet Wagner, der allerdings immer noch Woche für Woche improvisieren muss. "Den kompletten Kader haben wir noch nie annähernd beisammen gehabt. Im Training sind 12, 13 Mann das höchste der Gefühle. Wir haben in allen Bereichen noch viel Luft nach oben, aber bestimmte Dinge sind besser geworden", sagt der 50-Jährige.





Um am Saisonende über dem ominösen Strich zu stehen, bedarf es vor allem einer guten Frühjahrs-Vorbereitung. "Viele Spieler sind nicht hundertprozentig fit. Das ist eines unserer größten Mankos. Beim Tabellenführer Niederalteich haben wir taktisch sehr diszipliniert gespielt und lagen lange Zeit mit 1:0 in Führung. Hinten raus sind wir aber körperlich komplett eingebrochen und haben am Ende noch mit 2:1 verloren. In einer guten konditionellen Verfassung und mit mehr personellen Alternativen hätten wir garantiert etwas geholt. Wir müssen uns nach dem Winter gezielt vorbereiten. In der Mannschaft steckt genug Potenzial, um in der Kreisliga eine ordentliche Rolle spielen zu können. Aber jeder Spieler muss kapieren, dass er mehr tun muss als bisher. Wenn wir das hinbekommen, ist mir nicht bange", meint Wagner.





Auch personell wollen die Rot-Weißen nachbessern. "Wir sind uns intern einig, dass wir uns verstärken müssen. Der Verein wird alles probieren, dass dieses im Winter schwierige Vorhaben klappt", lässt Wagner wissen. Am Samstag steht noch das letzte Match vor der Winterpause auf dem Programm, wenn die SpVgg Plattling ihre Visitenkarte in den Lüsselfeldern abgibt. "Plattling hat eine in der Offensive sehr stark besetzte Truppe, die bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Wir sind in der Außenseiterrolle, wollen den Favoriten aber ärgern. Punktezuwachs würde uns natürlich sehr, sehr gut tun und wir werden alles dafür tun, um nicht leer auszugehen", verspricht der SCZ-Chefanweiser.