Zwiesel fordert Primus Schöfweg - Lindberg empfängt Regen

Der SV Schöfweg hat einen bärenstarken Saisonstart hingelegt. – Foto: Harry Rindler

Mit einem absoluten Kracher geht die Kreisliga Bayerwald heute Abend in ihre vierte Runde. Der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter SV Schöfweg erwartet nach dem beeindruckenden 4:0-Erfolg in Neuhausen den SC Zwiesel, der zuletzt mit dem 5:2 gegen Prackenbach den ersehnten ersten Dreier feiern durfte. Ein interessantes Nachbarderby steigt dann am Samstag im "Gansaldorf", wo der TSV Lindberg den TSV Regen empfängt. Auf ihren ersten Saisonsieg hoffen die Aufsteiger aus Geiersthal (gegen Niederalteich), Prackenbach (gegen Auerbach) und Habischried (gegen Aholming).

Heute, 18:00 Uhr SV Schöfweg Schöfweg SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel 18:00 PUSH

Simon Schönhofer (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Gegen Neuhausen haben wir eine sehr gute und disziplinierte Mannschaftsleistung gezeigt, zu den richtigen Momenten unsere Tore erzielt und verdient gewonnen. Mit dem SC Zwiesel kommt nun eine Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Noch dazu verfügen sie über sehr gute Einzelspieler, die wir in Griff bekommen müssen, um etwas zu holen."

Personal: Der Tabellenführer muss letztmals auf den gesperrten Phillip Wildfeuer verzichten. Dazu weilen Maxi Meier und Daniel Perl im Urlaub.

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Gegen Prackenbach haben wir einen verdienten Sieg eingefahren. Gegenüber den Spielen zuvor war eine Leistungssteigerung zu erkennen. Beim Tabellenführer müssen wir allerdings noch eine Schippe drauflegen, um was Zählbares mitnehmen zu können."

Personal: Zu den bekannten Verletzten kommen auch noch einige Urlauber.







Morgen, 13:00 Uhr FC Langdorf Langdorf SV Haibach Haibach 13:00 PUSH

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Bis auf die 15 Minuten vor bzw. nach der Halbzeit war das in Regen ein grundsolider Auftritt, wodurch der Punktgewinn auch hochverdient war. Jetzt wollen wir gegen Haibach die ersten Heim-Punkte einfahren. In der vergangenen Saison waren es zwei knappe Duelle auf Augenhöhe, was dieses Mal ähnlich sein wird. Daher müssen wir an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen, um erfolgreich zu sein." Personal: Johannes Ebner und Nico Koller müssen ersetzt werden.

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "Nach den ersten drei Punkten gegen Habischried wollen wir natürlich gleich nachlegen. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst und werden hochkonzentriert an den harten Gegner Langdorf herangehen. Wir sind bei weitem noch nicht bei unseren Topleistungen angekommen und wollen jetzt auf alle Fälle den nächsten Schritt machen. Wir wollen mit drei Punkten nach Hause fahren." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.





Morgen, 14:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg TSV Regen TSV Regen 14:00 live PUSH

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "In Niederalteich war es wieder ein deutlich besserer Auftritt von uns, auch wenn das Ergebnis dies nicht wiederspiegelt. Wir haben es leider versäumt in der Anfangsphase in Führung zu gehen und mussten nach einem Elfmeter dem Rückstand hinterher laufen. Zum Schluss wurden wir noch zweimal ausgekontert. Zuhause gegen Regen erwarten wir ein enges und umkämpftes Spiel, das wir mit der nötigen Intensität und Konsequenz unbedingt gewinnen wollen." Personal: Lukas und Michael Weiderer, Dominik Probst, Franz Raith, Fabian Fischer und Sebastian Marchl fallen allesamt aus.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Gegen Langdorf konnten wir leider nicht den angepeilten Heimsieg einfahren und mussten uns mit dem alles in allem gerechten Unentschieden zufrieden geben. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft Moral gezeigt und konnte den frühen 0:2-Rückstand noch egalisieren. Im nächsten Derby in Lindberg werden wir wieder voll gefordert sein und müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um etwas Zählbares mit nach Hause nehmen zu können." Personal: Nicht dabei sein können Moritz Hinkofer und Reinhard Schreder.



Den TSV Regen erwartet nach dem 2:2 gegen Langdorf in Lindberg gleich das nächste Landkreisderby. – Foto: Andrea Schreiner









Morgen, 16:00 Uhr SV Geiersthal Geiersthal SpVgg Niederalteich Niederalteic 16:00 live PUSH

Albert Weindl (Trainer SV Geiersthal): "Beim starken SV Auerbach gab es leider eine 2:3-Niederlage, die unterm Strich auch verdient war. Jetzt kommt mit der SpVgg Niederalteich die nächste Top-Mannschaft zu uns nach Geiersthal, die momentan sehr gut in Form ist. Trotzdem hoffen wir auf unsere Heimstärke und werden alles versuchen, dass die drei Punkte in Geiersthal bleiben. Natürlich bedarf es dafür einer absolut kompakten Mannschaftsleistung in allen Bereichen." Personal: Der Kader des Aufsteigers bleibt unverändert.

Andreas Eberhardt (Sportlicher Leiter SpVgg Niederalteich): "Das Heimspiel gegen Lindberg konnten wir siegreich gestalten. Auch wenn wir spielerisch nicht unsere beste Leistung erbracht haben, haben wir die Basics auf den Platz gebracht, immer dagegen gehalten, defensiv gut gearbeitet und uns so den Sieg verdient. Diesen Schwung wollen wir jetzt mit nach Geiersthal mitnehmen und auch dort dreifach punkten. Wir rechnen mit einem kampfstarken Gegner und wissen, dass wir wieder die gleichen Tugenden an den Tag legen müssen, um erfolgreich zu sein. Personal: Sicher fehlen wird nur Lukas Kaufmann.







Morgen, 17:00 Uhr SV Prackenbach Prackenbach SV Auerbach Auerbach 17:00 live PUSH

Ivan Milicevic (Spielertrainer SV Prackenbach): "Das 2:5 in Zwiesel war am Ende ein Tor zu hoch, aber die Niederlage war am Ende folgerichtig. Nur die ersten 20 Minuten konnten wir das Derby gleichwertig gestalten und danach Erfahrung sammeln für die nächsten Aufgaben. Auerbach ist eine erfahrene Mannschaft, gegen die wir alles auf den Platz bringen müssen. Wir müssen an die Leistungsgrenze gehen und defensiv stabiler stehen, sonst wird es schwierig was Zählbares herauszuholen, zumal wir personell aus dem letzten Loch pfeifen." Personal: Mit David Zak (Zehenbruch), Alexander Holzer (krank), David Lex, Bilel Bouzid, Felix Schweck und Luis Jungwirth (alle Urlaub) stehen gleich sechs Akteure nicht zur Verfügung.

Alexander Karl (Co-Spielertrainer SV Auerbach): "Gegen Geiersthal konnten wir den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren. Nun richtet sich der Blick auf die kommende Partie in Prackenbach, bei der die gesamte Mannschaft wieder alles abrufen muss, um die nächsten Punkte holen zu können." Personal: Bis auf Marco Leitl und Nic Bauer sind alle Mann an Bord.





Der SV Neuhausen/Offenberg um Spielertrainer Fabian Burmberger will nach dem 0:4 gegen Schöfweg eine Reaktion zeigen. – Foto: Harry Rindler









Michael Kufner (Trainer 1. FC Viechtach): "Die Niederlage gegen Aholming haben die Jungs gut weggesteckt und im Training eine tolle Reaktion gezeigt. Nun kommt mit Neuhausen ein absolutes Brett auf die Regeninsel. Der Respekt ist groß, genauso aber auch die Vorfreude, sich mit so einer Mannschaft messen zu wollen. Wir sind bereit für dieses Spiel und werden mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung alles in die Waagschale schmeißen, um zu punkten." Personal: Max Schmid und Lukas Probst fehlen urlaubsbedingt.

Kilian Schwarzmüller (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Nach der verdienten 0:4-Heimniederlage gegen Schöfweg steht für uns am Sonntag eine schwere Auswärtsaufgabe beim 1. FC Viechtach an. Wir wollen die richtige Reaktion zeigen. Vor allem defensiv müssen wir wieder kompakter und konsequenter auftreten. Wir streben den obligatorischen Auswärtspunkt an." Personal: Stefan Rockinger ist rotgesperrt, dafür ist Fabian Beutel aus dem Urlaub zurück. Der Einsatz von Alex Bugl ist noch fraglich. Ansonsten steht der gleiche Kader wie in der vergangenen Woche zur Verfügung.





So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SV Habischried Habischried TSV Aholming Aholming 14:00 live PUSH