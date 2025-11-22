Zwickauer Befreiungsschlag, FCM-Aufholjagd und Erfurts späte Rettung

Das Spiel wurde abgesagt. Das teilt der ZFC Meuselwitz dazu über Instagram mit: "Die für morgen angesetzte Partie gegen den BFC Preussen muss aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes leider ausfallen."

---

Vor 4365 Zuschauern kontrollierte der Spitzenreiter das Geschehen, brauchte jedoch Geduld – erst in der 58. Minute brach Stefan Maderer den Bann und traf zum 1:0. Als Greifswald etwas öffnete, nutzte Lok die Räume konsequent. Ayodele Adetula erhöhte in der 71. Minute, ehe Lukas Wilton den Abend mit seinem Treffer in der 79. Minute endgültig entschied. Für Lok dagegen ist der 3:0-Erfolg ein klares Statement zurück an die Verfolger: Der Spitzenreiter bleibt stabil – und gefährlich. ---

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller bestimmte die Nervosität weite Teile des Spiels. Eilenburg zeigte zunächst den etwas klareren Plan, agierte aber erneut ohne Durchschlagskraft. Chemie Leipzig kämpfte sich in die Partie, blieb lange ohne zwingende Aktion – bis in der 90. Minute plötzlich der Moment des Spiels kam. Nach einem Foul im Strafraum übernahm Janik Mäder Verantwortung und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 1:0. Für Chemie ist es ein Lichtblick, für Eilenburg dagegen der nächste Nackenschlag: Die Mannschaft bleibt tief im Tabellenkeller gefangen und verpasst erneut einen dringend benötigten Punktgewinn. ---

Fast schien es so, als würde Jenas beeindruckende Serie in einem hochintensiven Flutlichtspiel reißen. Halle trat taktisch klug und mit Mut auf, belohnte sich in der 33. Minute, als Malek Fakhro das 1:0 erzielte. Jena rannte an, fand aber lange keine Lücke. Erst in der Nachspielzeit gelang dem Tabellenzweiten der Durchbruch: Moritz Fritz traf in der 90.+3 Minute zum 1:1 und rettete seinem Team einen hart erkämpften Punkt.

– Foto: Imago Images

---

Zwickau legte einen überzeugenden Auftritt hin. Schon in der 8. Minute setzte Sonny Ziemer den ersten Akzent, als er zur 1:0-Führung ins Netz traf. Der Treffer verlieh dem FSV spürbare Sicherheit, und in der 42. Minute erhöhte Veron Dobruna auf 2:0. In der 72. Minute verwandelte Maximilian Somnitz einen Foulelfmeter zum 3:0, ehe Lukas Eixler in der 89. Minute den 4:0-Endstand herstellte. Ein Sieg mit deutlicher Wirkung: Zwickau überzeugt, während Chemnitz stagniert. ---

Babelsberg erlebte einen Nachmittag, der verheißungsvoll begann und bitter endete. Jannis Lang brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung und sorgte kurzzeitig für Hoffnung auf einen wichtigen Heimerfolg. Doch Magdeburg II, durch die Gelb-Rote Karte gegen Willi Alfons Kamm in der 68. Minute eigentlich geschwächt, zeigte bemerkenswerte Moral. Robert Leipertz traf in der 71. Minute zum Ausgleich, Enis Bytyqi drehte das Spiel in der 89. Minute, und in der Nachspielzeit erhöhte Stefan Korsch in der 90.+6 Minute sogar auf 3:1. Für die U23 des FCM ist der Auswärtssieg ein deutliches Lebenszeichen, während Babelsberg trotz ansehnlicher erster Halbzeit im Abwärtstrend bleibt. ---

Zehlendorf kämpfte und wurde spät doch wieder bestraft. Iba May brachte die Berliner in der 69. Minute in Führung – ein Treffer, der Hoffnung auf einen Heimsieg nährte. Erfurt aber blieb geduldig und kam in der 89. Minute durch Obed Chidindu Ugondu zum Ausgleich. Für RWE ist es ein wichtiger Punkt im engen Verfolgerfeld. Zehlendorf dagegen tritt weiter auf der Stelle. ---

Morgen, 13:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 13:00 live PUSH

Der BFC Dynamo verlor unglücklich 2:3 gegen Jena. Joey Breitfeld erzielte das 1:0, später traf Jan Shcherbakovski, sah aber kurz vor Schluss Gelb-Rot – eine Szene, die die Berliner zusätzlich schwächte. Luckenwalde enttäuschte beim 0:1 gegen Hertha BSC II. Der Gegentreffer durch Selim Telib gleich nach der Pause zeigte, wie schwer es dem Team in dieser Partie fiel, offensiven Druck aufzubauen. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Der BFC Dynamo, um nicht weiter abzurutschen, Luckenwalde, um wieder in die Spur zu kommen. ---

Mi., 26.11.2025, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hertha BSC Hertha BSC II 19:00 live PUSH

Das Spiel wurde abgesagt und schon gleich wieder neu angesetzt. Gespielt werden soll nun am Mittwoch, 26.11.2025, um 19 Uhr.