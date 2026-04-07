Zwickau wartet im Nachholer

Nur wird da sicher der von Rico Schmitt trainierte FSV Zwickau etwas dagegen haben. Der Tabellenfünfte aus Westsachsen musste über die Osterfeiertag gegen den BFC Dynamo ran und ließ dabei am Ostersonntag noch spät zwei Punkte liegen, als die Weinrot-Weißen in der Nachspielzeit noch zum schmeichelhaften Ausgleich kamen und die mangelnde Chancenverwertung der gastgebenden Zwickauer gnadenlos bestraften.

Die Fans erwartet am Mittwoch das 103. Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine, das ursprünglich am 4. Februar ausgetragen werden sollte, jedoch dem Winterwetter mit geschlossener Schneedecke in Jena zum Opfer fiel. Seitdem sind einige Spiele ins Land gegangen. Diese nutzte der von Rico Schmitt trainierte FSV Zwickau, um sich im oberen Tabellendrittel zu festigen. Ungern dürften sich die Zeiss-Fans an die letzten Begegnungen zwischen den beiden Kontrahenten erinnern. So war das torlose Remis in der Hinrunde ein mehr als schmeichelhaftes für die Westsachsen, die mit dem einen Punkt wohl deutlich besser leben konnten als der FCC, der sich drei Punkte verdient gehabt hätte - anders als bei den letzten beiden Heimspielen gegen die Autostädter, die die Duelle jeweils verdient für sich entscheiden konnten. Spannungsgeladen, emotional und stimmungsvoll waren die Duelle zwischen den beiden Traditionsvereinen fast immer. Es ist davon auszugehen, dass dies auch am Mittwochabend nicht anders sein wird.