 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

Zwickau wartet im Nachholer

Am Mittwoch (8.4.) steht für den FC Carl Zeiss Jena ein weiteres Nachholspiel auf dem Programm. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Volkan Uluc auf den FSV Zwickau. Anstoß in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld ist 19 Uhr.

von PM FCC · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
FC CZ Jena
FSV Zwickau

Es geht also weiter Schlag auf Schlag für die Zeiss-Elf, die nach einer perfekten Woche mit Pokalderbysieg und zwei gewonnenen Regionalligapunktspielen bei Zehlendorf und gegen Luckenwalde, diesen Trend natürlich auch im Nachholer des 21. Spieltags fortsetzen möchte.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
19:00live
Nur wird da sicher der von Rico Schmitt trainierte FSV Zwickau etwas dagegen haben. Der Tabellenfünfte aus Westsachsen musste über die Osterfeiertag gegen den BFC Dynamo ran und ließ dabei am Ostersonntag noch spät zwei Punkte liegen, als die Weinrot-Weißen in der Nachspielzeit noch zum schmeichelhaften Ausgleich kamen und die mangelnde Chancenverwertung der gastgebenden Zwickauer gnadenlos bestraften.

Die Fans erwartet am Mittwoch das 103. Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine, das ursprünglich am 4. Februar ausgetragen werden sollte, jedoch dem Winterwetter mit geschlossener Schneedecke in Jena zum Opfer fiel. Seitdem sind einige Spiele ins Land gegangen. Diese nutzte der von Rico Schmitt trainierte FSV Zwickau, um sich im oberen Tabellendrittel zu festigen. Ungern dürften sich die Zeiss-Fans an die letzten Begegnungen zwischen den beiden Kontrahenten erinnern. So war das torlose Remis in der Hinrunde ein mehr als schmeichelhaftes für die Westsachsen, die mit dem einen Punkt wohl deutlich besser leben konnten als der FCC, der sich drei Punkte verdient gehabt hätte - anders als bei den letzten beiden Heimspielen gegen die Autostädter, die die Duelle jeweils verdient für sich entscheiden konnten. Spannungsgeladen, emotional und stimmungsvoll waren die Duelle zwischen den beiden Traditionsvereinen fast immer. Es ist davon auszugehen, dass dies auch am Mittwochabend nicht anders sein wird.