Zwickau wartet im Nachholer

Es geht also weiter Schlag auf Schlag für die Zeiss-Elf, die nach einer perfekten Woche mit Pokalderbysieg und zwei gewonnenen Regionalligapunktspielen bei Zehlendorf und gegen Luckenwalde, diesen Trend natürlich auch im Nachholer des 21. Spieltags fortsetzen möchte.
Die Fans erwartet am Mittwoch das 103. Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine, das ursprünglich am 4. Februar ausgetragen werden sollte, jedoch dem Winterwetter mit geschlossener Schneedecke in Jena zum Opfer fiel. Seitdem sind einige Spiele ins Land gegangen. Diese nutzte der von Rico Schmitt trainierte FSV Zwickau, um sich im oberen Tabellendrittel zu festigen. Ungern dürften sich die Zeiss-Fans an die letzten Begegnungen zwischen den beiden Kontrahenten erinnern. So war das torlose Remis in der Hinrunde ein mehr als schmeichelhaftes für die Westsachsen, die mit dem einen Punkt wohl deutlich besser leben konnten als der FCC, der sich drei Punkte verdient gehabt hätte - anders als bei den letzten beiden Heimspielen gegen die Autostädter, die die Duelle jeweils verdient für sich entscheiden konnten. Spannungsgeladen, emotional und stimmungsvoll waren die Duelle zwischen den beiden Traditionsvereinen fast immer. Es ist davon auszugehen, dass dies auch am Mittwochabend nicht anders sein wird.