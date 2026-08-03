Zwickau vor Derby: Zwischen Rückschlag und Trotz

– Foto: Johannes Schmidt

Der FSV Zwickau erlebt in der Regionalliga Nordost eine intensive Phase. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt beim FC Carl Zeiss Jena folgte eine Niederlage gegen den Greifswalder FC. Nun wartet das Bezirksderby beim Chemnitzer FC – eine Partie mit viel Tradition und besonderer Bedeutung.

Zum Saisonauftakt setzte der FSV Zwickau ein erstes Ausrufezeichen. Beim FC Carl Zeiss Jena gewann die Mannschaft von Cheftrainer Rico Schmitt mit 2:1. Nach dem Rückstand durch Emilio Munser in der 29. Minute zeigte Zwickau eine schnelle Reaktion. Cemal Sezer glich in der 40. Minute aus, ehe Philipp Harant in der 82. Minute den Siegtreffer erzielte.

Effizienz als Zwickauer Stärke

Beim Erfolg in Jena zeigte sich die Spielweise der Schwäne deutlich. Der FSV überließ dem Gegner mehr Ballbesitz, blieb aber zielstrebig und effektiv. Mit wenigen Abschlüssen gelang es Zwickau, zwei Treffer zu erzielen. Die Mannschaft setzte dabei auf den direkten Weg nach vorne und suchte nach Ballgewinnen schnell den Abschluss.

Niederlage gegen Greifswald

Am vergangenen Samstag musste der FSV dann einen herben Rückschlag hinnehmen. Gegen den Greifswalder FC unterlag Zwickau mit 0:3. Grace Bokake brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, Colin Kroll-Thiel erhöhte kurz vor der Pause auf 0:2. Felix Heim entschied die Partie mit seinem Treffer zum 0:3 in der 83. Minute.

Klarer Stil unter Rico Schmitt

Trotz des Rückschlags bleibt der FSV seiner Identität treu. Unter Rico Schmitt setzt Zwickau auf eine intensive Spielweise, körperliche Präsenz und konsequentes Verteidigen. Wenig Ballbesitz, schnelle Wege nach vorne und eine hohe Bereitschaft in den Zweikämpfen prägen den Auftritt der Westsachsen.

Defensive Stabilität als Grundlage

Gegen den Ball zeigt sich Zwickau flexibel. Die Mannschaft kann früh Druck ausüben oder kompakt in der eigenen Hälfte verteidigen. Im Mittelpunkt stehen dabei Zweikämpfe, zweite Bälle und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Partie in Jena zeigte, dass der FSV auch unter Druck diszipliniert auftreten kann

Traditionsduell in der englischen Woche

In der englischen Woche der Regionalliga Nordost steht nun das Bezirksderby beim Chemnitzer FC an. Gespielt wird im eins-Stadion an der Gellertstraße, Anstoß ist um 19:00 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Eugen Ostrin, unterstützt von Daniel Bartnitzki und Chris Rauschenberg. Als vierte Offizielle ist Miriam Schwermer angesetzt.

Morgen, 19:00 Uhr Chemnitzer FC Chemnitzer FC FSV Zwickau FSV Zwickau 19:00 live PUSH

Duell mit langer Geschichte

Beide Vereine standen sich historisch bereits 75 Mal in Pflichtspielen gegenüber. Die Gesamtbilanz spricht mit 30 Siegen für den Chemnitzer FC, während Zwickau 22 Partien gewinnen konnte. 23 Begegnungen endeten unentschieden. Für den FSV bietet das Derby nun die Gelegenheit, nach der Niederlage gegen Greifswald wieder ein Zeichen zu setzen.