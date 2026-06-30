Zwickau verpflichtet drittligaerfahrenen Angreifer Besong

Paul-Philipp Besong (rechts) mit FSV-Sportdirektor Robin Lenk. – Foto: SV Zwickau

Mit dem 25-jährigen Paul-Philipp Besong vom SSV Ulm hat der FSV Zwickau einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Der deutsch-kameruner wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet und unterzeichnete beim FSV einen Zweijahresvertrag, bis zum 30.06.2028.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk: „Paul ist ein absolut hochveranlagter Spieler, der seine Qualitäten vor allem in der Athletik, der Dynamik und der Schnelligkeit hat. Er hat einen sehr, sehr guten Torabschluss - sowohl mit links als auch mit rechts - und ist in der Lage, Eins-gegen-eins-Situationen aufzulösen. Mich freut es einfach ungemein für den FSV Zwickau, es bestätigt die Entwicklung des Vereins, dass wir einen Spieler wie Paul Besong von unserem Weg überzeugen konnten."

Paul-Philipp Besong: „Ich hatte mit Robin Lenk und Rico Schmitt wirklich sehr gute Gespräche, die mich letztendlich auch überzeugt haben. Die Gegebenheiten hier sind eine hervorragende Basis, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Für mich gilt es jetzt, mit dem FSV Zwickau noch einmal richtig anzugreifen. Ich hatte einfach von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Ich habe hier im Stadion ja schon ein Spiel bestreiten dürfen und die Atmosphäre war damals einfach unfassbar. Die Region lebt den Verein und dementsprechend habe ich den FSV immer sehr positiv wahrgenommen."