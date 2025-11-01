Zwickau trumpft auf, Erfurt vergibt Sieg – Greifswald überrascht

– Foto: Stefan Fiebiger

Der 14. Spieltag der Regionalliga Nordost setzte sich am heutigen Samstag mit drei intensiven Partien fort. Während Zwickau mit einem klaren 3:0 über Luckenwalde seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauerte, kassierte Rot-Weiß Erfurt in Eilenburg das späte 1:1. Für die Überraschung des Tages sorgte der Greifswalder FC, der bei der favorisierten VSG Altglienicke einen späten 2:1-Auswärtssieg feierte.

In Jena wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich unter Flutlicht gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg II mit 2:1 durch. Nach einem torlosen ersten Durchgang sorgte Timon Burmeister (54.) mit seinem dritten Saisontor für die Führung der Gastgeber. Nach 67 Minute erhöte Nils Butzen per Kopfball nach einer Ecke auf 2:0. Magdeburg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Stefan Korsch zum Anschluss. Mehr als der Treffer zum 1:2 gelang den Gästen vor den 7.209 Zuschauern nicht mehr.

Im Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle wurde am Ende eine torreiche und klare Angelegenheit. Bereits nach einer Viertelstunde sorgte Babelsbergs Nils Schätzle für die schnelle Führung der Hausherren. Nur 240 Sekunden später sorgte Lenny Stein für den Ausgleich. Nach 24 Minute klingelte es erneut im Kasten der Gäste, denn George Didoss erzielte die erneute Führung für Babelsberg. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Patrick Breitkreuz der Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts, ehe Chadi Ramadan (71.), Nikolas Frank (80.) und Ben Meyer (89.) den klaren 5:2-Auswärtsdreier des BFC Preussen besorgten.

Der FSV Zwickau zeigte sich von seiner besten Seite und bezwang den FSV 63 Luckenwalde deutlich mit 3:0. Schon in der ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Veron Dobruna brachte Zwickau in der 28. Minute in Führung und stellte damit die Weichen auf Sieg. Nach der Pause blieb der FSV spielbestimmend und legte durch Cemal Sezer in der 64. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Nick Breitenbücher in der 81. Minute mit dem 3:0.

Ein echter Paukenschlag in Fürstenwalde: Der Greifswalder FC feierte bei der VSG Altglienicke einen unerwarteten 2:1-Auswärtssieg. Soufian Benyamina brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, doch Damian Roßbach glich kurz vor der Pause aus. Danach drängte Altglienicke mit Macht auf den Sieg, doch der GFC hielt kämpferisch dagegen – und schlug in der Nachspielzeit eiskalt zu. David Vogt erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor und bescherte Greifswald den erst zweiten Saisonsieg.

In einer intensiven Partie trennten sich der FC Eilenburg und Rot-Weiß Erfurt mit einem 1:1-Unentschieden. Nach dem Führungstreffer durch Pablo Santana Soares in der 51. Minute schien Erfurt lange auf der Siegerstraße, doch Eilenburg kämpfte sich bis zum Schluss hinein und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Tom Weiß traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich. Ein packendes Spiel mit einem späten Punkt für die Gastgeber.

Traditionsduell in Probstheida: Spitzenreiter Lok Leipzig will nach dem 4:2 in Halle weiter marschieren. Ayodele Adetula war mit drei Treffern der Mann des Spiels und steht sinnbildlich für die Offensivstärke der Blau-Gelben. Elf Siege aus dreizehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der BFC Dynamo feierte zuletzt einen wichtigen 2:1-Erfolg über Eilenburg und will mit dem gewachsenen Selbstvertrauen in Leipzig bestehen. Die Berliner sind auswärts unberechenbar und bringen genug Erfahrung mit, um Lok zu fordern. Dennoch geht der Tabellenführer als klarer Favorit in die Partie – auch, weil die Offensive derzeit kaum zu bremsen ist.

In Berlin treffen zwei Teams mit konträren Trends aufeinander. Hertha BSC II verlor in Leipzig mit 1:3, zeigte aber trotz Rückstand Moral und Offensivgeist. Die junge Mannschaft sucht weiterhin nach Konstanz, steht aber unter Druck. Der Hallesche FC dagegen kommt mit Wut im Bauch. Das 2:4 gegen Lok Leipzig offenbarte defensive Schwächen, trotz eines engagierten Auftritts. Bocar Baros früher Treffer reichte nicht, am Ende kassierte man vier Gegentore. In Berlin soll nun die Antwort folgen – ein Sieg würde Halle wieder näher an die Topplätze bringen. ---

