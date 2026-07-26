Zwickau siegt in Jena, Babelsberg feiert, HFC mit spätem Ausgleich

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Im Steigerwaldstadion feierte der FC Rot-Weiß Erfurt vor 8226 Zuschauern einen furiosen Einstand in die neue Spielzeit und ließ dem BFC Dynamo keine Chance. Die Hausherren dominierten das Geschehen im ersten Durchgang nach Belieben. Die Torfolge eröffnete Hinata Gonda in der 13. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Derselbe Spieler erhöhte in der 21. Minute auf 2:0, ehe Marco Wolf in der 28. Minute das Tor zum 3:0 nachlegte. Noch vor dem Pausenpfiff schraubte erneut Hinata Gonda in der 36. Minute das Ergebnis auf 4:0 hoch. Im zweiten Spielabschnitt gelang Levin Mattmüller in der 49. Minute lediglich der Treffer zum 4:1-Endstand für die Berliner Gäste. ---

Vor 1854 Zuschauern im Werner-Seelenbinder-Stadion sicherte sich der 1. FC Lokomotive Leipzig drei hart erarbeitete Auswärtspunkte beim FSV 63 Luckenwalde. Die Torfolge begann mit einem schnellen Rückschlag für die Leipziger, als Felix Pilger bereits in der 3. Minute das Tor zum 1:0 für die Hausherren erzielte. Die Gäste bewiesen jedoch Geduld und drängten auf die Antwort: Dorian Cevis markierte in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1. In einer von großer Intensität geprägten Schlussphase drehte Lokomotive Leipzig die Partie vollends: Ricky Bornschein traf in der 82. Minute zum 1:2, bevor Ayodele Adetula in der 85. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die Entscheidung sorgte. ---

Vor 875 Zuschauern feierte der Chemnitzer FC einen deutlichen Auswärtserfolg bei Hertha BSC II. Die Torfolge eröffnete Ron Berlinski in der 28. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel baute Domenico Alberico in der 51. Minute die Führung auf 0:2 aus. Die Hoffnungen der Berliner, noch einmal zurückzukommen, erlitten einen weiteren Dämpfer, als Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl schraubte Chemnitz das Ergebnis weiter in die Höhe: David Vogt traf in der 71. Minute zum 0:3, ehe Jonas Marx in der 76. Minute den Treffer zum 0:4-Endstand markierte. ---

In einer umkämpften Begegnung teilten sich der BFC Preussen und der Aufsteiger RSV Eintracht 1949 die Punkte. Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der 22. Minute durch Nikolas Frank mit 1:0 in Führung. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und belohnten ihren leidenschaftlichen Einsatz in der zweiten Halbzeit: Endi Jupolli erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Einen fulminanten Heimsieg landete der 1. FC Magdeburg II gegen den Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Die Hausherren brannten besonders vor der Pause ein Offensivfeuerwerk ab. Marcel Zajusch eröffnete in der 35. Minute die Torfolge zum 1:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Magnus Baars in der 42. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, woraufhin Luc Elsner in der 45. Minute das 3:0 und Timo Birk in der Nachspielzeit (45.+3) das 4:0 nachlegten. Im zweiten Durchgang verkürzte Erich Berko für die Gäste in der 49. Minute auf 4:1. Den Schlusspunkt dieser hochemotionalen Partie setzte Jeremie Niklaus in der 88. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand. ---

Ein spektakuläres Unentschieden erlebten 8611 Zuschauer beim Duell zwischen Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue und der VSG Altglienicke. Die dramatische Torfolge begann mit einem Pechvogel: Lennart Czyborra traf in der 17. Minute per Eigentor zur 1:0-Führung für Aue. Die Berliner Gäste drehten das Spiel jedoch noch vor der Pause durch Sydney Mohamed Sylla in der 31. Minute zum 1:1 und John Brooks in der 39. Minute zum 1:2. Fast postwendend markierte Tim Luis Maciejewski in der 40. Minute den Ausgleich zum 2:2. Im zweiten Spielabschnitt brachte Marcel Bär die Hausherren per Foulelfmeter in der 58. Minute mit 3:2 in Front. Doch die VSG zeigte Moral und erkämpfte sich durch Jonas Nietfeld in der 85. Minute noch den Treffer zum 3:3-Endstand. ---

Vor einer Kulisse von 9002 Zuschauern feierte der FSV Zwickau einen hochemotionalen Auswärtssieg beim FC Carl Zeiss Jena. Die Hausherren gingen zunächst in Führung, als Emilio Munser in der 29. Minute das Tor zum 1:0 erzielte. Die Gäste antworteten jedoch noch vor der Pause: Cemal Sezer markierte in der 40. Minute den Ausgleich zum 1:1. In einer umkämpften zweiten Halbzeit belohnten sich die Westsachsen schließlich für ihren leidenschaftlichen Einsatz, als Philipp Harant in der 82. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand erzielte. ---

Im Volksstadion sahen 1671 Zuschauer ein mitreißendes Unentschieden zwischen dem Greifswalder FC und dem Hallescher FC. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und gingen durch Felix Langhammer in der 12. Minute mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und drehten das Spiel durch Janis Juckel in der 16. Minute zum 1:1 sowie Colin Kroll-Thiel in der 25. Minute zum 2:1. In einer intensiven Schlussphase belohnte sich Halle für das leidenschaftliche Aufbäumen: Niclas Stierlin traf in der 84. Minute zum 2:2-Endstand. ---