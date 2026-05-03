Zwickau siegt dezimiert – Viererpack von Ratifo schockt Meuselwitz

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In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Sonntag der Abschluss des 32. Spieltags ausgetragen. Es war ein Nachmittag voller Leidenschaft und dramatischer Wendungen, an dem besonders die Moral in Westsachsen und die außergewöhnliche Treffsicherheit eines Leipziger Stürmers im Fokus standen.

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Die Flutlichtatmosphäre bot den Rahmen für einen enorm wichtigen Sieg für den SV Babelsberg 03 im Kampf um den Ligaverbleib. Gegen den favorisierten Hallescher FC agierten die Nulldreier von Beginn an mit einer Leidenschaft, die das Publikum elektrisierte. Der Torreigen begann früh: Bereits in der 2. Minute brachte Maurice Covic die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Die Hallenser zeigten sich jedoch unbeeindruckt und suchten die spielerische Antwort, die schließlich in der 31. Minute durch Lennard Becker zum 1:1-Ausgleich führte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ereignete sich der psychologisch entscheidende Moment der Partie, als Tobias Hasse in der 45.+4 Minute das 2:1 für die Hausherren erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb Babelsberg konzentriert und konsequent in der Chancenverwertung. Linus Queißer markierte in der 61. Minute den Treffer zum 3:1. Jakob Wiehe legte in der 90.+2 Minute das 4:1 nach. ---

In einem Spiel, das von der ersten Minute an von der spürbaren Anspannung geprägt war, setzte sich der FSV 63 Luckenwalde bei Hertha BSC II durch. In der hochemotionalen Anfangsphase gelang den Gästen der entscheidende Schlag: Tim Schleinitz erzielte in der 14. Minute den Treffer zum 0:1. Diesen knappen Vorsprung verteidigte die Elf aus Luckenwalde mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff. Damit hat der FSV 63 Luckenwalde den Ligaverbleib sicher und kann für ein weiteres Jahr in der Regionalliga planen. ---

Es sollte ein Tag des Triumphs für den 1. FC Lokomotive Leipzig werden, doch die Partie gegen den Aufsteiger BFC Preussen entwickelte sich zu einem Albtraum für die Hausherren. Bereits in der 2. Minute sah Lukas Wilton die Rote Karte, was die Leipziger früh in Unterzahl brachte und die gesamte Statik des Spiels veränderte. Die Gäste nutzten die Räume aus: Chadi Ramadan erzielte in der 32. Minute die Führung zum 0:1, und nur vier Minuten später erhöhte Niklas Brandt in der 36. Minute auf 0:2. Hoffnung keimte bei den Leipzigern auf, als Malik McLemore in der 38. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch kurz nach dem Seitenwechsel versetzte erneut Chadi Ramadan in der 48. Minute mit dem Tor zum 1:3 den Hoffnungen der Lok-Fans den endgültigen Dämpfer. Leipzig bleibt zwar mit 68 Punkten an der Spitze, hat seinen komfortablen Vorsprung jedoch etwas eingebüßt.

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Der FC Carl Zeiss Jena nutzte die Gunst der Stunde und übte mit einem leidenschaftlichen Heimsieg gegen den BFC Dynamo massiven Druck auf den Spitzenreiter aus. In einer intensiv geführten Begegnung im Ernst-Abbe-Sportfeld gingen die Thüringer in der 32. Minute durch Timon Burmeister mit 1:0 in Führung. Die Hausherren blieben konzentriert und bauten den Vorsprung nach der Pause aus: Manassé Eshele traf in der 50. Minute zum 2:0. Die Berliner Gäste gaben sich nicht auf und kamen durch Leander Fritzsche in der 64. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer, doch Jena verteidigte den Sieg bis zum Abpfiff. Mit nun 66 Punkten rückt Jena bis auf zwei Zähler an Lok Leipzig heran. ---

Ein wahres Debakel erlebte der FC Eilenburg im Heimspiel gegen einen entfesselten Greifswalder FC. Die Gäste agierten von der ersten Minute an mit einer beeindruckenden Dominanz und Effizienz. Den Torreigen eröffnete Soufian Benyamina bereits in der 3. Minute mit dem 0:1, gefolgt von Osman Atilgan, der in der 13. Minute auf 0:2 erhöhte. Noch vor der Pause sorgte David Vogt in der 45. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit schraubten Grace Bokake in der 75. Minute, Lukas Lämmel in der 77. Minute und erneut Soufian Benyamina in der 81. Minute das Ergebnis auf 0:6 in die Höhe. ---

5830 Zuschauer sahen eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Der FSV Zwickau bewies gegen den FC Rot-Weiß Erfurt eine unglaubliche Moral. Zunächst schien alles gegen die Hausherren zu laufen, als Obed Chidindu Ugondu in der 47. Minute die Führung zum 0:1 für Erfurt erzielte. Die Lage für die Westsachsen verschärfte sich massiv, als Theo-Gunnar Martens in der 64. Minute die Rote Karte sah. Doch in Unterzahl bäumte sich Zwickau leidenschaftlich auf. In der 81. Minute verwandelte Luca Prasse einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später kannte der Jubel keine Grenzen mehr, als Marc-Philipp Zimmermann in der 84. Minute den Siegtreffer zum 2:1-Endstand markierte. ---

Die VSG Altglienicke musste eine bittere Niederlage gegen den Chemnitzer FC hinnehmen. Die Gäste aus Sachsen agierten effizient und stellten in der zweiten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Den ersten Treffer der Begegnung erzielte Roman Eppendorfer in der 54. Minute zum 0:1. Chemnitz blieb am Drücker und baute die Führung in der 68. Minute durch Dario Gebuhr auf 0:2 aus. Altglienicke gab sich nicht auf und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Mehr als der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Jonas Saliger in der 83. Minute gelang den Berlinern jedoch nicht mehr. ---

Eine Ein-Mann-Show bekamen die Fans in Meuselwitz zu sehen, wo die BSG Chemie Leipzig den ZFC Meuselwitz förmlich deklassierte. Hauptakteur des Nachmittags war Stanley Ratifo, der eine historische Leistung ablieferte. Bereits in der 3. Minute eröffnete Stanley Ratifo den Torreigen mit dem 0:1. Er ließ in der 24. Minute das Tor zum 0:2 folgen und sorgte noch vor der Pause in der 45.+1 Minute per Foulelfmeter für das 0:3. Doch damit nicht genug: In der 50. Minute krönte Stanley Ratifo seine Leistung mit seinem vierten Treffer zum 0:4-Endstand. ---

Der Tabellenletzte FC Hertha 03 Zehlendorf verlor gegen den 1. FC Magdeburg II. In einer Partie, in der die Berliner leidenschaftlich verteidigten, setzte sich am Ende die Qualität der Gäste durch. Lange Zeit hielten die Hausherren das Unentschieden, doch in der 68. Minute brach Joonas Frenzel den Bann und erzielte die Führung zum 0:1 für Magdeburg. Die endgültige Entscheidung fiel in der 81. Minute, als Robert Leipertz zum 0:2-Endstand traf.