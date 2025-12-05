Zwickau schockt den Spitzenreiter Lok Leipzig, Remis beim BFC Dynamo

– Foto: Imago Images

Der heutige Auftakt zum 18. Spieltag der Regionalliga Nordost brachte eine Verschiebung der Kräfte an der Tabellenspitze und ein Duell, das in seiner Intensität den bisherigen Saisonverlauf beider Mannschaften widerspiegelte. Während Lok Leipzig ins Straucheln geriet, behauptete der Hallesche FC seine wiedergewonnene Stabilität.

Ein Abend, der für den Spitzenreiter bitter endete. Lok Leipzig, seit Wochen fest an der Tabellenspitze, wurde vom formstarken FSV Zwickau ausgehebelt, der mit dem Selbstverständnis eines Teams auftrat. Die Partie kippte nach 60 Minuten, als Dorian Cevis die Rote Karte sah. Von diesem Moment an übernahm Zwickau das Spielgeschehen. Nur vier Minuten später belohnte sich der FSV, als Oliver Fobassam in der 64. Minute zum 1:0 traf. Lok versuchte zu reagieren. Der zweite Rückschlag folgte in der 87. Minute, als Maximilian Somnitz einen Handelfmeter zum 2:0 verwandelte. ---

In Berlin trafen zwei Teams aufeinander, die mit gegensätzlichen Eindrücken aus dem zurückliegenden Spieltag kamen. Der BFC Dynamo legte schwungvoll los und wurde früh belohnt: Jan Shcherbakovski traf in der 24. Minute zum 1:0. Doch Halle antwortete energisch. Nur sieben Minuten später stellte Serhat Polat in der 31. Minute den Ausgleich her. Am Ende stand ein 1:1, das Halle in der oberen Tabellenhälfte hält und den BFC Dynamo zumindest etwas Abstand zur Abstiegszone verschafft. Die Parte hatte eine Stunde später begonnen, weil die Gäste im Stau stecken blieben. ---

Greifswald bleibt die Mannschaft der schmalen Gratwanderungen. Beim 1:1 gegen Zehlendorf zeigte das Team gute Ansätze, vergab aber die Chance auf den wichtigen Dreier. Soufian Benyamina traf zwar früh, doch der Ausgleich durch Ben Schulz ließ die Unsicherheit zurückkehren. Chemnitz hingegen hat aus dem 1:1 gegen den BFC Dynamo eher gemischte Gefühle mitgenommen. Nach dem späten Foulelfmeter-Ausgleich durch Dejan Bozic stand zwar ein Punkt, doch es gelang nicht, eine ordentliche Leistung in einen Sieg zu verwandeln. Beide Teams suchen nach Halt – Greifswald, um sich aus der Abstiegszone zu befreien, Chemnitz, um den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

Zehlendorf holte beim 1:1 in Greifswald einen Punkt, der angesichts der Tabellensituation dennoch nicht ausreicht, um optimistischer in die Zukunft zu blicken. Altglienicke hingegen erzielte ein 1:1 gegen den BFC Preussen und ist als Tabellenvierter der erste Verfolger der Spitzengruppe hinter Lok, Jena und Erfurt. Das Dduell verspricht klare Kräfteverhältnisse, doch die Zehlendorfer haben zuletzt gezeigt, dass sie zumindest defensiv wieder mehr Zugriff finden. ---

Luckenwalde zeigte beim 2:2 gegen Meuselwitz enorme Moral – und zugleich wiederkehrende Schwächen. Zweimal führte man spät, zweimal traf Andy Trübenbach und nahm Luckenwalde den sicher geglaubten Sieg. Erfurt hingegen setzte beim 3:1-Derbysieg gegen Jena ein starkes Ausrufezeichen. Mit beeindruckender Wucht ließ das Team dem Rivalen keine Luft. Das macht diese Partie zu einem Duell der Kontraste: Luckenwalde ringt um Konstanz, Erfurt um den Anschluss an die Spitzengruppe. ---

Eilenburg steckt tief im Tabellenkeller und kassierte beim 0:3 in Halle eine ernüchternde Niederlage. Trotz Einsatz und Kampfgeist fehlte erneut die defensive Stabilität. Der BFC Preussen kommt dagegen mit einem 1:1 in einem intensiven Spiel gegen Altglienicke. Der Aufsteiger bleibt stabil, hat eine solide Grundform und reist mit spürbarem Selbstvertrauen an. Für Eilenburg wird es ein Kraftakt, für Preussen eine Chance, sich oben weiter festzusetzen. ---

Der 1. FC Magdeburg II ging beim 1:5 gegen Lok Leipzig unter – ein Abend, der zeigte, wie scharf der Übergang zwischen mutigem Fußball und bitterer Realität für eine junge Mannschaft sein kann. Chemie Leipzig kassierte beim 1:2 gegen Zwickau den nächsten Rückschlag, obwohl Stanley Ratifo zwischenzeitlich per Strafstoß ausgeglichen hatte. Nun treffen zwei Teams aufeinander, die beide mit schmerzhafter Last aus der Vorwoche kommen – und für die ein Sieg mehr wäre als nur ein Ergebnis: ein dringend benötigter Wendepunkt. ---

Jena musste zuletzt im Derby in Erfurt einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Die 1:3-Niederlage war geprägt von frühen Gegentreffern und dem ständigen Anrennen gegen einen Gegner, der effizient war. Auch wenn Marcel Hoppe spät verkürzte, reichte es nicht, um die zweite Saisonniederlage abzuwenden. Babelsberg reist nach einem 2:0-Sieg bei Hertha BSC II an – ein Erfolg, der dem Team nach zuvor schwierigen Wochen gutgetan hat. Zwei Treffer von Linus Queißer waren das entscheidende Signal. Die Rollen scheinen klar verteilt: Jena will und muss nach der Derbypleite zurückschlagen, Babelsberg möchte den Auswärtsschwung nutzen. Das macht dieses Duell interessanter, als es die Tabelle auf den ersten Blick vermuten lässt. ---

