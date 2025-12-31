Zweote am Neujahrstag dabei

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken machte es am Dienstag in der Gruppenphase des 15. Sparda-Bank-Cups in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle spannend. Das erste Spiel gegen den Landesligisten SC Großrosseln ging mit 1:4 glatt verloren, so dass man für die restlichuen beiden Partien unter Zugzwang stand. Im zweiten Spiel gegen den Verbandsligisten SV Schwarzenbach, der vom früheren FCS-Spieler Arif Karaoglan trainiert wird, gab es einen fulminanten 11:2-Sieg, der fürs Torverhältnis wichtig war. Im letzten Gruppenspiel setzte sich das blau-schwarze Team dann gegen den aufgrund einer Rot-Sperre nur mit drei Spielern angetretenen Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen mit 5:2 durch. Trainer Sammer Mozain sagte nach dem letzten Gruppenspiel: "Auch diesmal gab es wie in Wadern drei Teams mit sechs Punkten, nun haben wir aber das beste Torverhältnis, weil wir im zweiten Spiel durchgezogen haben. Wir freuen uns, dass wir am Neujahrstag weiter mitspielen können. Es wird dann wieder eine andere Mannschaft dabei sein, wir wollen so viele Spieler wie möglich einsetzen, damit alle auf den gleichen Stand kommen. Man weiß ja manchmal in der Halle nicht woran es liegt, dass in einem Spiel dann so viele Tore fallen. Wir haben da auch gut gespielt und gegen drei Spieler mussten wir uns dann durchsetzen. Wir müssen am Neujahrstag dann sehen, in welchem Zustand die Jungs kommen", liegt der Fokus des Tages erst mal auf anderen Dingen. Im ersten Zwischenrundenspiel trifft das FCS-Team um 14.34 Uhr auf den Verbandsligisten FC Phönix Kleinblittersdorf, danach geht es um 15.42 Uhr gegen den Schröder-Saarlandligisten FC Palatia Limbach.