Zwenau empfängt Lindenau – Keller-Krimi in Borna

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord bricht mit dem 24. Spieltag eine Phase an, die keine Ausreden mehr duldet. Die jüngste Niederlage des Tabellenführers in Colditz hat eine Aura der Unbesiegbarkeit zerstört, die über Monate wie ein Schutzschild über den Markkleebergern lag. Während der Primus nun gegen die Reserve der BSG Chemie Leipzig zur Stabilität zurückfinden muss, richten sich die Augen der Region mit fast schmerzhafter Intensität auf den Tabellenkeller. In Borna treffen zwei Welten aufeinander, die beide nur ein Ziel kennen: Drei Punkte. Gleichzeitig lauert das Verfolgerfeld um Meißen, Leipzig und Panitzsch auf jede weitere Schwäche an der Spitze, um den Kampf um die vorderen Plätze noch einmal völlig neu zu definieren.

Der Meißner SV 08 empfängt als Tabellenzweiter den SV Liebertwolkwitz und will den Zehn-Punkte-Rückstand auf die Spitze weiter verkürzen. Die Domstädter strotzen nach dem knappen Erfolg in Wilsdruff vor Selbstvertrauen und setzen auf ihre offensive Wucht, die bereits 67 Saisontore hervorgebracht hat. Im Hinspiel behielt Meißen mit 2:0 die Oberhand, wobei Markus Riedel mit seinem Doppelpack in der 12. Minute und 82. Minute zum Matchwinner avancierte. Liebertwolkwitz hingegen rangiert auf dem siebten Platz und agiert aus einer Position relativer Sicherheit, was sie zu einem gefährlichen und unberechenbaren Gegner macht.

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Morgen, 14:00 Uhr SV Naunhof 1920 SV Naunhof SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff 14:00 PUSH

In Naunhof brennt die Luft nach dem enttäuschenden Remis der Vorwoche. Der Tabellensechste bittet die SG Motor Wilsdruff zum Tanz, die auf dem 13. Platz jeden Zähler benötigt. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten und endete mit einem 2:2-Unentschieden. Damals brachte Joe Dennis Richter Naunhof in der 38. Minute in Führung, doch Wilsdruff drehte die Partie fast komplett. Erst ein Treffer von Sören Becker in der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte den Gästen damals den Punkt. Für Wilsdruff geht es nun darum, die Defensive gegen die torhungrigen Hausherren zu stabilisieren. ---

Morgen, 14:00 Uhr Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II 14:00 PUSH

Für die Kickers 94 Markkleeberg ist dieses Heimspiel gegen die Zweitvertretung der BSG Chemie Leipzig mehr als nur eine Pflichtaufgabe. Es ist die Chance zur sofortigen Wiedergutmachung nach der 3:4-Niederlage in Colditz. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften den Gästen aus Leutzsch jedoch noch immer Alpträume bereiten, als sie mit 1:6 untergingen. Xaver Franz Gersöne lieferte damals eine Gala ab und traf in der 31. Minute, 47. Minute, 77. Minute und 80. Minute. Leo Andreas Morgenstern steuerte in der 14. Minute und 74. Minute zwei weitere Treffer bei. Markkleeberg will diese Dominanz wiederherstellen, während Chemie als Tabellenachter befreit aufspielen kann. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Gröditz 1911 FV Gröditz Leipziger SC 1901 Leipziger SC 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911 steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe gegen den fulminanten Aufsteiger Leipziger SC 1901. Die Gröditzer haben lediglich 13 Punkte auf dem Konto und müssen gegen den Tabellendritten antreten. Dass der LSC keine Gnade kennt, bewies er im Hinspiel beim deutlichen 6:1-Sieg. Dong-Min Kim war mit drei Toren in der 48. Minute, 50. Minute und 64. Minute der überragende Akteur. Gröditz braucht ein sportliches Wunder, um gegen die spielstarken Leipziger zu bestehen, die punktgleich mit dem Tabellenvierten Panitzsch um die Vizemeisterschaft kämpfen. ---

Morgen, 15:00 Uhr Bornaer SV 91 Borna SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels 15:00 PUSH

Das Rudolf-Harbig-Stadion wird zum Schauplatz eines echten Überlebenskampfes. Der Tabellenfünfzehnte Bornaer SV 91 empfängt den SC Hartenfels Torgau 04, der nur einen Punkt vor den Hausherren auf Platz 14 rangiert. Für beide Aufsteiger ist verlieren verboten. Im Hinspiel siegte Torgau mit 2:0 durch ein Tor in der 38. Minute und einen Treffer von Martin Schmidt in der 60. Minute. Borna schöpft jedoch Hoffnung aus dem jüngsten Sieg gegen Gröditz und will den Heimvorteil nutzen, um die Plätze mit dem Konkurrenten zu tauschen. Es ist ein Spiel, in dem Nuancen über Abstieg oder Hoffnung entscheiden können. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Zwenkau 02 VfB Zwenkau SV Lindenau 1848 Lindenau 15:00 PUSH

In Zwenkau treffen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander, die sich zuletzt stabilisiert haben. Der elftplatzierte VfB Zwenkau 02 fordert den SV Lindenau 1848 heraus, der auf dem zehnten Rang liegt. Das Hinspiel war ein wahres Torfestival, das Lindenau mit 6:3 für sich entschied. Ahmed Fato in der 24. Minute und 30. Minute sowie Ennio Morandi in der 73. Minute waren unter anderem erfolgreich, während Ben Sommer für Zwenkau in der 60. Minute und 70. Minute doppelt traf. Beide Teams wollen mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und die 30-Punkte-Marke knacken. ---

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Panitzsch. Der Tabellenvierte SV Panitzsch/Borsdorf 1920 trifft auf den HFC Colditz, der nach dem Triumph über den Spitzenreiter vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Colditz belegt den fünften Platz und liegt nur zwei Zähler hinter den Hausherren. Das Hinspiel verlief äußerst knapp und endete mit einem 1:0-Sieg für Panitzsch durch das goldene Tor von Justin Willich in der 45. Minute. Starke Defensive trifft auf starke Offensive, was auf eine hochklassige und spannungsgeladene Begegnung hindeutet, in der es um den Anschluss an die absolute Spitze geht. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr Radefelder SV 90 Radefeld SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau 15:00 PUSH

Zum Abschluss des Spieltags gastiert der Aufsteiger SV Fortschritt Lunzenau beim Radefelder SV 90. Die Gäste aus Lunzenau belegen mit 20 Punkten den zwölften Platz und spüren den heißen Atem der Abstiegsränge. Radefeld hingegen steht mit 34 Punkten auf dem neunten Platz im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel gewannen die Radefelder souverän mit 3:0 durch Tore von Markus Richter in der 12. Minute, Moritz Bielig in der 52. Minute und Levi Niklas Hoffmann in der 65. Minute. Lunzenau muss eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um gegen die Gastgeber zu bestehen.

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