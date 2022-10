Zweitplatzierter FC 08 Homburg will Spatzen vom Thron stoßen Top-Spiel am Sonntag: FC 08 Homburg empfängt Ulmer Spatzen

Am kommenden Sonntag um 14 Uhr heißt es „Spitzenspiel“ im Homburger Waldstadion, wenn der zweitplatzierte FC 08 Homburg Ligaprimus SSV Ulm 1846 Fußball empfängt. Seit dem 3. Spieltag stehen die Ulmer „Spatzen“ an der Tabellenspitze. Nachdem die Württemberger allerdings zwei Mal in Folge 1:1-Unentscheiden (gegen den VfR Aalen und die TSG Balingen) spielten, kann es am kommenden Wochenende zu einem Führungswechsel auf Rang eins kommen. Wenn auch der FCH zuletzt ebenfalls lediglich einen Punkt sammeln konnte (0:0 gegen den VfB Stuttgart II), nutzen die Saarländer zuvor den Ulmer „Patzer“ und verkürzten durch das 4:0 gegen den FC-Astoria Walldorf den Rückstand auf lediglich zwei Zähler.

Bereits sicher ist, dass der Sieger des Duells nach dem elften Spieltag den Platz an der Sonne einnehmen wird. Bei einem Sieg der bislang ungeschlagenen Gäste würde nicht nur deren Punktekonto auf 27 Zähler wachsen, auch würde der Vorsprung auf Homburg auf komfortable fünf Punkte springen. Bei einem Heimsieg hätten die Gastgeber mit 25 Zählern einen Punkt Vorsprung auf den SSV. Nicht nur punktetechnisch haben die beiden Kontrahenten der Konkurrenz einiges voraus: Während die Ulmer mit lediglich fünf kassierten Gegentreffern die stärkste Defensive der Liga bilden, stellen die Homburger mit 25 erzielten Toren die erfolgreichste Offensive und mit neun Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Südweststaffel.

Offenbacher Kickers wollen gegen Walldorf zurück auf die Siegerstraße

1:1 hieß es am vergangenen Freitagabend, als die Offenbacher Kickers die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz empfingen. Damit verpasste es der neuntplatzierte OFC erneut, Boden auf das Spitzenduo gut zu machen. Nach zehn Spielen zählt das hessische Punktekonto 15 Punkte, während der Rückstand zu Platz eins weiterhin neun Zähler beträgt. Gegen den FC-Astoria Walldorf soll also zwingend der fünfte Saisonsieg her. Die Astoria macht sich ebenfalls zur Aufgabe, schnellstmöglich Punkte einzusammeln, so beträgt der Puffer der seit vier Spielen sieglosen Badener zur Gefahrenzone lediglich einen Zähler. Allerdings hat Walldorf noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Kann die TSG Balingen euphorisierten Steinbacher stoppen?

Sechs Punkte und 6:0 Tore - Einen Start nach Maß legte der TSV Steinbach Haiger unter der Leitung des neuen Cheftrainers Pascal Bieler hin. Auch deshalb kämpfte sich der seit vier Spielen ungeschlagene TSV immer näher an das Spitzenduo heran, so schrumpfte der Rückstand zur Tabellenspitze binnen zwei Spieltagen von neun auf fünf Zähler. Mit nun 19 Punkten auf der Habenseite belegen die Hessen den dritten Rang. Vier Plätze dahinter mit 16 gesammelten Zählern ordnet sich die TSG Balingen ein. Am morgigen Freitag soll an die vergangenen Wochen angeknüpft werden, denn bereits seit fünf Spielen dauert die Ungeschlagen-Serie der Balinger bereits an. Zuletzt gelang sogar ein Punktgewinn gegen Ligaprimus Ulm (1:1).

SG Barockstadt will gegen „Hoffe Zwo“ Unbesiegt-Serie ausbauen

Platz vier in der Tabelle mit 18 gesammelten Punkten nach zehn Spielen. Eine Bilanz, die die Verantwortlichen der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vor Rundenbeginn sicherlich sofort unterschrieben hätten. Der amtierende Meister der Hessenliga machte auch am vergangenen Wochenende da weiter, womit er seit Wochen glänzt, nämlich Punkte zu sammeln. Auch die Offenbacher Kickers schafften es nicht, die nun seit sieben Spielen unbesiegten Barockstädter zu bezwingen. Der nächste Versuch gehört Kontrahent TSG Hoffenheim II, welcher zuletzt durch das 1:0 in Worms die Punkte elf bis 13 sammelte und sich damit im Mittelfeld der Tabelle einordnet.

Duell der Aufstrebenden - FSV Frankfurt empfängt SV Eintracht Trier

Es geht Schlag auf Schlag für den FSV Frankfurt. Noch am vergangenen Mittwoch beim 2:1-Sieg in der Nachholpartie gegen den 1. FSV Mainz 05 im Einsatz, steht bereits drei Tage später das nächste Heimspiel vor der Tür. Der Achte der Regionalliga Südwest bekommt es nachdem zweiten Sieg in Serie mit dem SV Eintracht Trier zu tun. Nach fünf Niederlagen in Serie kämpfte sich der Aufsteiger zuletzt wieder zurück. Aus den letzten drei Spielen holte der SVE sieben Zähler, setzte sich folglich mit drei Punkten Abstand von der Gefahrenzone ab und hat sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Ebenso wie die Gastgeber war Trier auch unter der Woche gefordert. Am vergangenen Montag bezwangen die Moselstädter Oberliga-Absteiger FSV Salmrohr mit 6:1 und sicherten sich damit das Achtelfinal-Ticket des Rheinlandpokals.