Zweitligist zu Gast: SV Vorwärts Nordhorn empfängt VfL Osnabrück

– Foto: Wesermarschsport (H. Hartmann)

Auf den SV Vorwärts Nordhorn wartet in der Sommervorbereitung ein besonderes Highlight. Am Freitag, 24. Juli, empfängt der Oberliga-Aufsteiger um 19 Uhr den Zweitligisten VfL Osnabrück am Immenweg. Die Begegnung verspricht nicht nur attraktiven Fußball, sondern bietet den Gastgebern auch eine wertvolle Standortbestimmung vor dem Start in die neue Spielzeit.

Mit dem VfL Osnabrück gastiert ein etablierter Profiklub in Nordhorn. Für die Mannschaft von Vorwärts ist das Testspiel die Gelegenheit, sich mit einem Gegner auf deutlich höherem Niveau zu messen und weitere Erkenntnisse für die ersten Pflichtspiele in der Oberliga Niedersachsen zu gewinnen.

Rund zwei Wochen vor dem Saisonauftakt kommt die Partie damit genau zum richtigen Zeitpunkt, um den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen und den letzten Feinschliff vorzunehmen.