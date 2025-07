Zweitligist VfR Warbeyen verliert seinen ersten Härtetest

Co-Trainer Patrick Braun, der mit Torwart-Trainer André Barth den Chefcoach Sandro Scuderi (Urlaub) an der Seitenlinie vertrat, experimentierte während der 90 Minuten im Kölner Jean-Löring-Sportpark mit verschiedenen Spielsystemen und tauschte zur Halbzeit beinahe die gesamte Startformation aus. In der Startelf standen unter anderen auch Narjiss Ahamad, Moisa Verkuijl und Mariken Kroon, die als einzige beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften dabei waren. Am 1. Dezember des vergangenen Jahres hatte der VfR Warbeyen sich gegen Fortuna Köln mit 4:1 behauptet und so bereits die Weichen in Richtung Regionalliga-Meisterschaft gestellt.

Auch diesmal ging der VfR in der ersten Halbzeit in Führung. Einen Eckball in der 24. Minute konnte der Gastgeber nicht vollständig klären. Im zweiten Anlauf landete der Ball erneut im Strafraum, wo Gizem Kilic, Neuzugang vom Zweitligisten FSV Gütersloh, am schnellsten schaltete und auf 1:0 stellte.

„Dafür, dass wir in den vergangenen Wochen nur Kraft und Ausdauer trainiert haben, lief das schon sehr ordentlich“, sagte Patrick Braun, der in der Pause kräftig durchrotierte. Abgesehen von Aida Manoukian standen nach dem Seitenwechsel nur noch Neuzugänge auf dem Platz.

Zweite Hälfte zum Vergessen

In der Folge lief es nicht mehr so rund für den Neuling in Liga zwei. „Das war ein ganz anderes Bild. Wir kamen überhaupt nicht auf den Platz. Wille und Einsatz haben gefehlt. Man hat sich nicht untereinander gepusht“, beklagte Braun. Die Konsequenz folgte auf dem Fuß. In der 50. Minute besorgte Anna Grassinger per Foulelfmeter den Ausgleichstreffer. Und bei einem Eckball in der Nachspielzeit erzielte Svenja Streller sogar noch den Siegtreffer für die Fortuna.

Das Geschehen auf dem Platz soll nun unter der Woche aufgearbeitet werden. „Es war ein lehrreiches Spiel, dass wir uns jetzt noch einmal auf Video anschauen werden. Wir müssen weiter unsere Abläufe verinnerlichen. In den nächsten Wochen wird sich auch herauskristallisieren, wer auf dem Platz Verantwortung übernimmt und als verlängerter Arm des Trainerteams fungieren kann“, so Patrick Braun.