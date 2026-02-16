Zweitligist verlängert Vertrag mit Trainer

FC Adliswil: Ilir Buqaj bleibt Trainer. Beim Zweitligisten FC Adliswil sind die Weichen bereits vor dem Start in die Rückrunde gestellt worden. Ilir Buqaj, der zuvor als spielender Assistenztrainer bei den Sihltalern tätig war, geht gemeinsam mit dem bestehenden Staff in sein zweites Amtsjahr. Der FCA überwintert in der Gruppe 1 auf dem fünften Tabellenplatz und hält damit den Anschluss an die Spitzenteams. Zum Jahresauftakt steht für Buqaj und seine Mannschaft am 22. März das Auswärtsspiel bei Unterstrass im Zürcher Stadtkreis 6 auf dem Programm.

Sebök wechselt zu ungarischem Erstligisten. Peter Sebök verlässt den FC Winterthur. Der 21-jährige Mittelfeldspieler schliesst sich dem Kazincbarcika SC an, dem aktuellen Tabellenletzten der höchsten ungarischen Liga. Erst kürzlich war Sebök Gast bei uns im FuPa-Podcast. Dort sprach er unter anderem darüber, wie er sich nach einer schweren Verletzung neu erfinden musste – und weshalb er fest daran glaubt, dereinst den Sprung in den Profifussball zu schaffen. Diesen nächsten Schritt geht der gebürtige Effretiker nun in der Heimat seiner Eltern. Der langjährige Nachwuchsspieler des FC Zürich feierte im Sommer 2024 sein Comeback bei der in der Erstliga-Gruppe 3 spielenden U21 des FC Winterthur, wo er als Captain seither eine wichtige Stütze und Stammkraft war.