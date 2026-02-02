Zweitligist leiht besten Scorer der Oberliga nach Sandhausen aus Der 21-jährige Schulz durfte beim SC Preußen Münster schon Zweitliga-Luft schnuppern von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Sandhausen

Marvin Schulz (21) schießt seit zwei Jahren Tore am Fließband in der Oberliga Westfalen. Für die SG Finnentrop/Bamenohl (Rückrunde 2023/24) sowie den SC Preußen Münster II (Sommer 2024 bis heute) hat der Youngster 53 Tore und 15 Assists in 67 Partien erzielt. Alleine 20 Scorerpunkte sind es in der laufenden Oberliga-Spielzeit für die Münsteraner U23. Die Adlerträger belohnten den Mittelstürmer mit regelmäßigen Trainingsbeteiligungen bei der 1. Mannschaft und zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Karriere: Er erhält einen Lizenzspielervertrag beim SC Preußen Münster und wird bis zum Sommer an den Südwest-Regionalligisten SV Sandhausen verliehen.

„Es ist unsere Philosophie, dass sich unsere Talente in unserer U23 weiterentwickeln sollen und sich dort mit guten Leistungen für weitere Aufgaben empfehlen können. Genau das hat Marvin in den letzten eineinhalb Jahren eindrucksvoll gemacht und es sich damit verdient, jetzt schon längere Zeit Teil der Trainingsgruppe unserer Lizenzmannschaft zu sein und auch erste Einsatzminuten in Pflichtspielen zu bekommen. Marvin hat immer wieder sein fußballerisches Potential und die notwendige Mentalität gezeigt, die es braucht, um sich im Profifußball durchzusetzen. Folgerichtig freuen wir uns, dass wir seinen Vertrag verlängert haben und unser gemeinsamer Weg über den Sommer hinaus weitergeht“, betont Münsters Sportdirektor Jan Uphues. Uphues weiter: „Für seine nächsten Schritte ist es wichtig, dass Marvin Spielzeit auf möglichst hohem Niveau bekommt. Weil wir ihm das nicht gewährleisten können, er aber definitiv bereit für den nächsten Schritt ist, sind wir froh, mit der Leihe zum SV Sandhausen eine Win-Win-Lösung gefunden zu haben. Wir wünschen Marvin für die Zeit in Sandhausen alles Gute und werden seine Entwicklung dort eng verfolgen.“

Schulz wurde in der Jugend der Sportfreunde Siegen ausgebildet und lief schon mit 18 Jahren für den Westfalenligisten FC Lennestadt auf, ehe er sich im Januar 2023 der U19 des SC Paderborn anschloss und schließlich in die 2. Mannschaft aufrückte. Die Ostwestfalen verliehen den Angreifer zunächst zu nach Siegen und später zur SG Finnentrop/Bamenohl. Von dort führte ihn sein Weg im Sommer 2024 zur U23 des SC Preußen. Sandhausens Direktor Sport Anthony Loviso sieht im Neuzugang einen “spannenden jungen Spieler, der sich seinen Weg mit Fleiß, Wille und Ehrgeiz erarbeitet hat. Er ist nicht den klassischen Weg über ein NLZ gegangen, sondern hat sich auf seinen Stationen alles verdient. Dabei hat er immer Torgefahr ausgestrahlt und passt zusätzlich als Kombinationsspieler sehr gut zu unserer Art, Fußball zu spielen.”