Zweitligist kommt nach Emden

Für die Ostfriesen bietet das Duell die Gelegenheit, sich mit einem hochklassigen Gegner zu messen. Gleichzeitig dürfen sich die Zuschauer auf ein attraktives Fußballfest in Emden freuen. Spiele gegen Vereine aus den höchsten deutschen Spielklassen gehören in Ostfriesland traditionell zu den Höhepunkten der Vorbereitung und ziehen regelmäßig zahlreiche Besucher an. Wiedersehen mit einem prominenten Gegner Mit dem FC St. Pauli kommt einer der populärsten Vereine des deutschen Fußballs nach Emden. Für Kickers ist die Partie ein wichtiger Härtetest auf dem Weg zur neuen Regionalliga-Saison und zugleich ein attraktiver Programmpunkt für die Fans.

Das Spiel reiht sich in die Vorbereitung einer Mannschaft ein, die sich nach einem umfangreichen personellen Umbruch neu formiert. Zahlreiche Neuzugänge sollen in den kommenden Wochen integriert werden, sodass Begegnungen auf hohem Niveau besonders wertvoll für die Entwicklung des Teams sind. Weitere Testspiele stehen fest Neben dem Duell mit dem Bundesligisten hat Kickers bereits zwei weitere Termine bestätigt. Den Auftakt bildet am 26. Juni um 19 Uhr der Ostfriesland-Cup-Supercup gegen GW Firrel.