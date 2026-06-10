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Zweitligist kommt nach Emden
Regionalligist Kickers Emden empfängt den Hamburger Traditionsverein in der Sommervorbereitung
Kickers Emden hat das Highlight seiner Sommervorbereitung bekanntgegeben. Am 4. Juli gastiert der FC St. Pauli im Ostfriesland-Stadion. Anstoß der Begegnung gegen den Zweitligisten ist um 18 Uhr.
Für die Ostfriesen bietet das Duell die Gelegenheit, sich mit einem hochklassigen Gegner zu messen. Gleichzeitig dürfen sich die Zuschauer auf ein attraktives Fußballfest in Emden freuen. Spiele gegen Vereine aus den höchsten deutschen Spielklassen gehören in Ostfriesland traditionell zu den Höhepunkten der Vorbereitung und ziehen regelmäßig zahlreiche Besucher an.
Wiedersehen mit einem prominenten Gegner
Mit dem FC St. Pauli kommt einer der populärsten Vereine des deutschen Fußballs nach Emden. Für Kickers ist die Partie ein wichtiger Härtetest auf dem Weg zur neuen Regionalliga-Saison und zugleich ein attraktiver Programmpunkt für die Fans.
Das Spiel reiht sich in die Vorbereitung einer Mannschaft ein, die sich nach einem umfangreichen personellen Umbruch neu formiert. Zahlreiche Neuzugänge sollen in den kommenden Wochen integriert werden, sodass Begegnungen auf hohem Niveau besonders wertvoll für die Entwicklung des Teams sind.
Weitere Testspiele stehen fest
Neben dem Duell mit dem Bundesligisten hat Kickers bereits zwei weitere Termine bestätigt. Den Auftakt bildet am 26. Juni um 19 Uhr der Ostfriesland-Cup-Supercup gegen GW Firrel.
Knapp drei Wochen später folgt am 24. Juli ein weiteres besonderes Spiel. Dann gastieren die Emder um 19 Uhr bei BW Borssum, wo die Einweihung des neuen Stadionrasens gefeiert wird.
Mit dem Auftritt des FC St. Pauli steht bereits früh ein sportlicher Höhepunkt der Vorbereitung fest. Weitere Testspiele und Termine für die Sommermonate wollen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen bekanntgeben.
Für die Fans dürfte der 4. Juli jedoch schon jetzt rot im Kalender markiert sein: Dann erwartet Kickers Emden einen Gegner, der weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus für Begeisterung sorgt.