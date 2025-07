Zweitligist beim Fußballfest, ein Zugang und eine Verstärkung

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Am Sonntag, dem 20. Juli 2025, heißt es: Fußballfest in Hohenleipisch! Im Rahmen des traditionellen Sportfestes des VfB Hohenleipisch 1912 e.V. trifft der 1. FFC Turbine Potsdam auf den tschechischen Erstligisten FC Slovan Liberec. Anpfiff des Freundschaftsspiels ist um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz in Hohenleipisch.

Für unsere Mannschaft ist es ein besonderes Highlight in der Sommervorbereitung: Ein spannender Härtetest gegen ein ambitioniertes Team aus der tschechischen 1. Liga. Alle Fußballfans, Turbine-Unterstützer*innen und Familien aus der Umgebung sind herzlich eingeladen, die Partie live vor Ort zu verfolgen. Der Eintritt kostet 3 Euro – ein echtes Fußballerlebnis zum kleinen Preis!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

FSV Union Fürstenwalde

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Willkommen Maximilian „Mäcki“ Leuther! Mit Mäcki stößt ein außergewöhnlich kreativer Kopf zu uns – technisch stark, mit großartiger Übersicht und immer mit Zug zum Tor. Auch er bringt eine hervorragende fußballerische Ausbildung mit und ist ein spannendes Talent, das noch viel vorhat. Wir freuen uns riesig, dich auf deinem nächsten Schritt bei Union Fürstenwalde begleiten zu dürfen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++