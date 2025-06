Zweitligaerfahrung, aber auch ein komplett neues Team

Die Zweite war nach der Saison 2023/24 vom Spielbetrieb abgemeldet worden. Damals hatten die Jägersburger in der Landesliga Ost mit 26 Punkten unter den insgesamt 17 Mannschaften Rang 15 belegt. Den Trainer der neu gegründeten Zweiten kennt man in Jägersburg bestens: Julian Fricker hatte in der Vergangenheit nach mehreren schweren Verletzungen und dem eigentlichen Karriereende immer wieder einmal im personellen Notfall bei der Saarlandliga-Mannschaft ausgeholfen. Er will bei der Zweiten Mannschaft überwiegend vom Spielfeldrand aus agieren. Der verlängerte Arm des 34-Jährigen auf dem Platz ist Co-Spielertrainer Niklas Holzweißig (zuletzt SV Schwarzenbach). Auch Holzweißig hat als Spieler eine Jägersburger Vergangenheit. Fricker, der bereits im Jugendbereich bei der JFG Höcherberg als Trainer agierte, übernimmt nun erstmals ein Aktiventeam als Coach. "Ich setze als Trainer diejenigen Dinge voraus, auf die ich auch als Spieler viel Wert gelegt hatte: Einsatzbereitschaft, Wille und eine möglichst gute körperliche Fitness. Aber natürlich darf ich jetzt gerade konditionell keine Dinge erwarten, die ich vom Saarlandliga-Level gewohnt war", betont Fricker. Aktuell wolle er noch keine genaue sportliche Zielsetzung ausgeben. Schließlich wolle er zunächst einmal schauen, wie die einzelnen Jungs fußballerisch drauf sind. Der 34-Jährige geht innerhalb des Kaders von einer größeren Leistungsspanne aus.