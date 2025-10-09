Zweitliga-Spitzenreiter unterliegt Europacup-Startet

Der Spielverlauf:

VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß bot in seiner Startelf für das Testspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter der 2. Bundesliga einige Rückkehrer auf. So standen Deniz Undav und Silas erstmals nach ihren überstandenen Verletzungen wieder auf dem Platz. Auch Dan-Axel Zagadou und Leonidas Stergiou, die kürzlich bereits in der 3. Liga aufgelaufen waren, sammelten Einsatzminuten im Profiteam. Aufseiten der Gäste stand VfB-Leihgabe Jarzinho Malanga im ersten Aufgebot.

In der temporeichen Anfangsphase gelang es beiden Teams, einige Akzente in der Offensive zu setzen. Nach elf Minuten kam der VfB durch Maximilian Mittelstädt zum ersten Treffer des Tages (siehe „die Tore“). Der Linksverteidiger hatte einen Handelfmeter erzwungen und diesen anschließend selbst verwandelt.

Der VfB übernahm nun die Kontrolle über das Spiel. Nikolas Nartey und Tiago Tomas prüften SVE-Schlussmann Tim Boss mit zwei wuchtigen Abschlüssen, wenig später führte eine sehenswerte Kombination zum 2:0 durch Chris Führich (23., siehe „die Tore“). Zwar kamen die Gäste nach dem zweiten Treffer besser ins Spiel, wirklich gefährlich wurde es für die VfB-Defensive jedoch nicht.

Zahlreiche Wechsel nach der Pause

Zur Halbzeit nahm Sebastian Hoeneß fünf Änderungen vor: Ramon Hendriks, Lorenz Assignon, Efe Korkut, Lauri Penna und Justin Diehl ersetzten Maximilian Mittelstädt, Josha Vagnoman, Nikolas Nartey, Silas und Tiago Tomas.

Zunächst agierte der VfB verhalten und ließ die SVE anlaufen. Nach einer knappen Stunde hatte Justin Diehl nach schönem Zusammenspiel mit Lauri Penna und Deniz Undav die Chance auf das dritte Tor, Elversbergs Tim Boss parierte jedoch stark (61.). Wenig später bot sich Justin Diehl aus spitzem Winkel eine weitere gute Abschlussmöglichkeit, erneut war der Keeper des Zweitliga-Tabellenführers zur Stelle (66.).

Weil die Gäste trotz einiger aussichtreicher Chancen nicht an Fabian Bredlow vorbeikamen und die mittlerweile runderneuerte Offensive des VfB nur noch selten nach vorn kam, blieb es am Ende beim verdienten 2:0-Erfolg.

Für den VfB Stuttgart geht es in der Bundesliga nach der Länderspielpause am Samstag, 18. Oktober um 15.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg ((VOLKSWAGEN ARENA,In den Allerwiesen) weiter. Der Zweitliga-Spitzenreiter aus dem Saarland empfängt am Tag danach um 13.30 Uhr die SpVgg. Greuther Fürth in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde (Lindenstr., Spiesen-Elversberg).