Zweitliga-Erfahrung für FCC-Sturm

Der 26-jährige, flexibel einsetzbare Spieler, der in der abgelaufenen Saison für den BFC in Liga und Pokal zehn Tore erzielte und zehn Treffer vorbereitete, wird zukünftig für den FCC am Ball sein. Er unterschrieb einen bis Sommer 2027 laufenden Zweijahresvertrag an den Kernbergen.

Das Fußballspielen erlernte der in Heidenheim geborene Deutsch-Amerikaner beim VfB und SSV Ulm, bevor es ihn 2015 zum 1. FC Heidenheim zog, für den er 2017 sein erstes von insgesamt 30 Zweitligaspielen für die Heidenheimer bestritt. Darüber hinaus war Lankford u.a. auch für den 1. FC St. Pauli, den SV Wehen Wiesbaden, Viktoria Köln und die Offenbacher Kickers am Ball. Lankford bringt die Erfahrung von 51 Zweit- und 60 Drittligapartien mit. Drei Mal wurde er in die U20-Nationalmannschaft der USA berufen.