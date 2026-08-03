Zweitliga-Absteiger will sich wohl Löwen-Juwel Althaus krallen

Löwen-Talent Samuel Althaus steht vor dem Abschied. – Foto: Sven Hoppe/dpa

Laut Bild soll Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster dem 1,94-Meter-Hünen bereits ein konkretes Angebot für einen Dreijahresvertrag vorgelegt haben. Rund 150.000 Euro Ablöse sollen die Westfalen bereit sein zu zahlen – eine überschaubare Summe für ein Talent, dessen Marktwert auf transfermarkt.de aktuell mit 400.000 Euro angegeben wird. Auch der VfB Stuttgart soll heiß auf den gebürtigen Augsburger sein.

Beim TSV 1860 München reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga, weil die Löwen den Liquiditätsnachweis für die 3. Liga nicht fristgerecht erbringen konnten, droht dem Traditionsklub nun der nächste bittere Verlust: Mittelfeld-Juwel Samuel Althaus steht vor dem Absprung . Und die Schlange der Interessenten ist lang.

Samuel Althaus vor Abschied: 1860-Trainer Kayabunar bestätigt Gespräche über Transfer

Dass an den Berichten etwas dran ist, machte 1860-Trainer Alper Kayabunar selbst deutlich. Vor dem Saisonauftakt in Schweinfurt räumte er ein, dass sich Althaus derzeit in Gesprächen befinde. Althaus war in der Vorbereitung immer wieder abwesend – ein untrügliches Zeichen dafür, dass sein Abgang so gut wie beschlossene Sache ist. Dabei hat der Rechtsfuß erst in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Profis gefeiert: Neunmal stand er auf dem Platz, sechsmal von Beginn an, und war an zwei Toren direkt beteiligt.

Der 20-jährige Althaus durchlief seit 2021 sämtliche Jugendmannschaften der Löwen, nachdem er aus der Jugend des FC Augsburg nach München gewechselt war. Er dürfte die Giesinger in Kürze verlassen. Neben Preußen Münster und Stuttgart soll auch Drittligist Hansa Rostock Interesse an Althaus angemeldet haben.

Der Hintergrund des Münsteraner Interesses ist pikant: Beim SCP soll Mittelfeldspieler Zidan Sertdemir unzufrieden sein und einen Abgang anstreben, wie Bild berichtet. Der Däne mit türkischen Wurzeln – sein Vater benannte ihn nach Zinedine Zidane – passt offenbar nicht in das System von Neu-Trainer Thomas Wörle. Sportdirektor Jan Uphues ließ nach der Saisoneröffnung mit über 10.000 Fans zumindest die Tür einen Spalt offen: „Sowohl Abgänge als auch Zugänge sind noch möglich und würden sich in der Regel auch gegenseitig bedingen.“

Althaus wäre demnach als direkter Nachfolger im zentralen Mittelfeld vorgesehen. Für die Löwen selbst hat der mögliche Transfer eine bittere Note: Das neue 1860 – nach der Insolvenz der KGaA als GmbH neu gegründet – würde von einer etwaigen Ablöse keinen Cent sehen. Da Althaus einen Vertrag mit der KGaA besitzt, die sich in der Vorinsolvenz befindet, gehört er zu den sogenannten „Assets“ (Vermögenswerten). Das Geld flösse direkt in die Insolvenzmasse – eine Weiterverkaufsbeteiligung ist damit hinfällig.

So droht 1860 München der nächste schmerzhafte Aderlass: Ein selbst ausgebildetes Talent, das gerade reif für höhere Aufgaben geworden ist, könnte den Klub ausgerechnet in dessen schwierigster Phase verlassen. Derweil angelte sich 1860 den Nachwuchs einer Musiklegende. (ck)