Zweitliga-Absteiger verpflichtet Innenverteidiger

Zweitliga-Absteiger SSV Ulm hat einen Zugang an Land gezogen.

Der 19-Jährige heißt mit vollem Namen Julian Yao Mawuli Etse, er spielt bereits seit 2018 für den VfL Bochum, war stets eine tragende Säule und trainierte regelmäßig mit den Profis. In der DFB-Nachwuchsliga absolvierte er in dieser Saison 18 Spiele, dabei gelangen dem Innenverteidiger 3 Tore.

Julian Etse erhält bei den Spatzen die Rückennummer 4.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Julian Etse ist ein sehr talentierter junger Spieler, der uns mit seiner Spielweise überzeugt hat. Er bringt vieles mit, was wir von einem Innenverteidiger erwarten. Wir trauen ihm den Sprung in den Profifußball zu und werden ihm die nötige Zeit geben, sich an alles zu gewöhnen.“