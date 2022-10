Zweitjüngster Debütant: Toptalent Arijon Ibrahimovic will FC Bayern verlassen Mit 16 Jahren in der Regionalliga Bayern

Arijon Ibrahimovic gehört zu den größten Talenten Deutschlands. Medienberichten nach will der 16-Jährige den FC Bayern aufgrund mangelnder Perspektive verlassen.

München – Der FC Bayern II konnten am vergangenen Samstag bei der SpVgg Hankofen-Hailing den zweiten Sieg in Folge in der Regionalliga Bayern feiern. Maßgeblichen Anteil am Auswärtserfolg beim Aufsteiger hatte Arijon Ibrahimovic. Der Offensivspieler kam nach 61. Minuten ins Spiel und wurde damit mit 16 Jahren 10 Monaten und vier Tagen zum zweitjüngsten Debütant der Amateure.

Bis zur Einwechslung des deutschen Junioren-Nationalspielers führte die Demichelis-Elf zwar mit 2:1, tat sich jedoch sehr schwer. Am Ende stand ein klares 5:2 für den FCB-Nachwuchs auf der Anzeigetafel. Ibrahimovic war an allen drei Treffern direkt beteiligt. Beim 3:1 schickte der offensive Mittelfeldspieler rechts außen Desire Segbe auf die Reise, der in der Mitte Grant-Leon Ranos bediente. Wenige Minuten später zog Ibrahimovic nach einem Solo ab, Hankofen-Schlussmann Adrian Serowiec konnte nur klatschen lassen und Ranos schob zu seinem dritten Streich ein. Keine Zeigerumdrehung später marschierte Ibrahimovic erneut in Richtung Tor der Spielvereinigung, sah dieses Mal den besser postierten Mitspieler und Hyunju Lee lupfte zum 5:1 ein.

Medienberichte: Arijon Ibrahimovic will FC Bayern verlassen

Arijon Ibrahimovic gehört seit mehreren Jahren zu den größten Talenten im Nachwuchs des FC Bayern. Mit 15 Jahren trainierte der Offensivspieler bei den Profis mit und stand kurz nach seinem 16. Geburtstag sogar im Kader in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Doch nun droht der deutsche Rekordmeister eines der größten deutschen Nachwuchshoffnungen zu verlieren. Denn laut „Sport1“ drängt der Angreifer bereits seit vergangenem Sommer auf einen Wechsel. „Es sieht danach aus, dass ihn sein Weg woanders hinführt“, berichtet Sport1-Chefreporter Kerry Hau im Podcast „Die Bayern-Woche“. Grund für den Wechselwunsch sei demnach die fehlende Perspektive beim FC Bayern. Mit Jamal Musiala und Paul Wanner haben die Münchner bereits zwei sehr große Talente im Offensivbereich. Zudem werden die Profis immer wieder mit Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen in Verbindung gebracht.

Ibrahimovic dominiert auch in dieser Saison wieder einmal die A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Mit sieben Toren und zwei Vorlagen in fünf Spielen ist der 16-Jährige, der bereits mit 15 Jahren in der U19 und mit 14 Jahren in der U17 gesetzt war, Toptorschütze der Staffel. Auch in der UEFA Youth League performt der offensiv flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler, der mit 16 Jahren schon für die deutsche U18-Nationalmannschaft spielt, mit zwei Treffern und zwei Assists in vier Spielen und macht damit auch bei anderen Vereinen auf sich aufmerksam. Konkrete Angebote gab es bereits in der Vergangenheit. Einen Wechsel zum österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg mit Spielzeit beim Kooperationspartner FC Liefering in der zweiten Liga lehnten die Verantwortlichen des FC Bayern jedoch ab. Im Winter könnte Ibrahimovic laut Sport1 den nächsten Anlauf mit der Perspektive auf Spielpraxis auf höherem Niveau wagen, eine Leihe sei dabei nicht ausgeschlossen, ein fester Wechsel jedoch auch nicht. Dies sollten die Führungsetage des deutschen Rekordmeisters allerdings weiterhin versuchen zu verhindern.

Regionalliga Bayern beim FC Bayern II als schlechte Perspektive

Die Aussicht auf Spielpraxis in der Regionalliga Bayern dürfte dabei, auch wenn Ibrahimovic im Dezember erst 17 Jahre alt wird, nur ein schwaches Argument sein. Das mussten die Verantwortlichen bereits im Sommer im Kampf um einen Verbleib von Armindo Sieb erfahren. Der Angreifer entschied sich am Ende gegen eine Verlängerung seines Vertrages und für einen Wechsel in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Im Winter zuvor legte Campus-Leiter Jochen Sauer bei einer Leihe zu Hannover 96 noch sein Veto ein.

Würden die Bayern Amateure noch in der 3. Liga spielen, hätte der FC Bayern stichhaltigere Argumente gegenüber der Konkurrenz. „Ich hätte in München auch verlängern können, doch die Regionalliga war nicht mein Anspruch“, so auch Armindo Sieb. In letzter Zeit verließen mit Christopher Scott zu Royal Antwerpen in die belgische erste Liga, Torben Rhein zu Austria Lustenau in die österreichische Bundesliga und Nemanja Motika zum serbischen Meister Roter Stern Belgrad weitere Talente den deutschen Rekordmeister fest aus mangelnder Perspektive in der Regionalliga. Auch im Kampf um Ibrahimovic könnte der FCB genau deshalb den Kürzeren ziehen. Scott und Sieb konnten zuvor nur aufgrund der gebotenen Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen beziehungsweise der TSG 1899 Hoffenheim losgeeist werden. Daran ist zu sehen, wie wichtig die Rückkehr der Amateure in die dritthöchste Spielklasse Deutschlands wäre. Mit aktuell bereits 16 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und möglicherweise der SpVgg Unterhaching, den Würzburger Kickers und möglicherweise wieder der SpVgg Bayreuth als Konkurrenz ist diese jedoch kurz- und mittelfristig erst einmal nicht mehr absehbar. (Alexander Nikel)