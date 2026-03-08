Zweitherrenspieler schießt Hedendorf nach Rückstand noch zum Sieg Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick von FuPa Lüneburg · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel gewannen die Hedendorfer mit 2:1 nach 0:1-Rückstand - nun mit 3:2 nach 0:2-Rückstand beim FC O/O. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

Pascal Voigt muss bei seinem Trainer-Einstand mit Hammah ein spätes Remis hinnehmen. Die VSV gewinnen bei O/O noch nach einem Zwei-Tore-Rückstand dank eines Leihspielers. Der Spieltag im Überblick:





Hammah sicherte sich mehr Spielanteile, Stotel setzte aber immer wieder gefährliche Nadelstiche. „Nach der Führung haben wir es leider verpasst, das Spiel souverän über die Bühne zu bringen“, resümiert Trainer Pascal Voigt nach seiner Premiere. „Wir müssen heute aber mit dem Punkt zufrieden sein.“ Tore: 0:1 (5.) Beckhusen, 1:1 (13.) Nagel, 1:2 (44.) Beckhusen, 2:2 (45.) Nagel, 3:2 (64.) Grantz, 3:3 (82.) Beckhusen.

Weil der Tabellenführer schon früh mit einem Doppelschlag die Weichen für einen Auswärtssieg stellte, kommt D/A mit der zweiten Niederlage nach der Winterpause nicht vom Fleck. Der Vorsprung der Kehdinger auf einen Abstiegsplatz beträgt zwar vier Zähler, die Konkurrenz hat aber teilweise zwei Partien weniger bestritten. Tore: 0:1 (8.) da Graca Lopes, 0:2 (9.) Tatje, 0:3 (55.) Gagelmann, 0:4 (57., FE) da Graca Lopes, 1:4 (87.) von Allwörden, 1:5 (89.) Felker.

Auch wenn der Deinster SV weiterhin stark verbessert im Vergleich zur Frühphase der Spielzeit auftritt, muss er schnell wieder in die Punkte kommen, um die Rote Laterne abzugeben und die Abstiegsplätze zu verlassen. Tore: 1:0 (28.) Rademacher, 1:1 (49.) Forot, 2:1 (70.) Bedürftig.

Apensen sammelt einen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, A/O verliert ein wenig den Kontakt zum zweiten Platz.

Zunächst deutete vieles daraufhin, dass Oste/Oldendorf einen weiteren Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt einfahren könnte. Die VSV drehten jedoch den Pausenrückstand und jubelten in der Nachspielzeit durch Zweitherren-Leihgabe Jan-Hendrik Peters. Tore: 1:0 (11.) und 2:0 (29.) beide Topcu, 2:1 (53.) Mance, 2:2 (56.) Schuldt, 2:3 (90.+3 Peters.