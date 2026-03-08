 2026-03-05T07:49:35.839Z

Spielbericht

Zweitherrenspieler schießt Hedendorf nach Rückstand noch zum Sieg

Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Im Hinspiel gewannen die Hedendorfer mit 2:1 nach 0:1-Rückstand - nun mit 3:2 nach 0:2-Rückstand beim FC O/O. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)
Pascal Voigt muss bei seinem Trainer-Einstand mit Hammah ein spätes Remis hinnehmen. Die VSV gewinnen bei O/O noch nach einem Zwei-Tore-Rückstand dank eines Leihspielers. Der Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
3
2
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
2
1
Abpfiff


Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
3
3
Abpfiff

Hammah sicherte sich mehr Spielanteile, Stotel setzte aber immer wieder gefährliche Nadelstiche. „Nach der Führung haben wir es leider verpasst, das Spiel souverän über die Bühne zu bringen“, resümiert Trainer Pascal Voigt nach seiner Premiere. „Wir müssen heute aber mit dem Punkt zufrieden sein.“ Tore: 0:1 (5.) Beckhusen, 1:1 (13.) Nagel, 1:2 (44.) Beckhusen, 2:2 (45.) Nagel, 3:2 (64.) Grantz, 3:3 (82.) Beckhusen.

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
TSV Sievern
TSV SievernSievern
1
5
Abpfiff

Weil der Tabellenführer schon früh mit einem Doppelschlag die Weichen für einen Auswärtssieg stellte, kommt D/A mit der zweiten Niederlage nach der Winterpause nicht vom Fleck. Der Vorsprung der Kehdinger auf einen Abstiegsplatz beträgt zwar vier Zähler, die Konkurrenz hat aber teilweise zwei Partien weniger bestritten. Tore: 0:1 (8.) da Graca Lopes, 0:2 (9.) Tatje, 0:3 (55.) Gagelmann, 0:4 (57., FE) da Graca Lopes, 1:4 (87.) von Allwörden, 1:5 (89.) Felker.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
2
1

Auch wenn der Deinster SV weiterhin stark verbessert im Vergleich zur Frühphase der Spielzeit auftritt, muss er schnell wieder in die Punkte kommen, um die Rote Laterne abzugeben und die Abstiegsplätze zu verlassen. Tore: 1:0 (28.) Rademacher, 1:1 (49.) Forot, 2:1 (70.) Bedürftig.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
0
0
Abpfiff

Apensen sammelt einen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, A/O verliert ein wenig den Kontakt zum zweiten Platz.

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
2
3
Abpfiff

Zunächst deutete vieles daraufhin, dass Oste/Oldendorf einen weiteren Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt einfahren könnte. Die VSV drehten jedoch den Pausenrückstand und jubelten in der Nachspielzeit durch Zweitherren-Leihgabe Jan-Hendrik Peters. Tore: 1:0 (11.) und 2:0 (29.) beide Topcu, 2:1 (53.) Mance, 2:2 (56.) Schuldt, 2:3 (90.+3 Peters.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
1
1
Abpfiff

Dem TuS Harsefeld II gelang es nicht, durch das sechste Saisontor von Mamoun Alarbninieh die volle Punktausbeute mit auf die Heimreise zu nehmen. Mit dem einen Zähler hält der TuS aber ein kleines Polster auf die gefährdete Zone. Tore: 0:1 (37.) Alarbinieh, 1:1 (65.) Mergard.