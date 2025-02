Zweites Testspiel des SSV Weilerswist

Bis zur 27. Min. passiert dann auch nicht viel Nennenswertes. In der 27 Min. kombinieren sich die Rheinbacher bis an die Strafraumgrenze der Weilerswister durch, dann spielt man noch mal in die Mitte wobei der Ball immer wieder bei Abwehrversuchen der Weilerswister den Rheinbacher vor die Füsse fällt. Zum Schluss kommt der Ball zum Rheinbacher Rohozhyn der dann abzieht und den Ball zur Führung im Weilerswister Tor versenkt.

Von Beginn an waren die Gäste aus Rheinbach Hell wach und machten den Gastgebern aus Weilerswist das Leben schwer. Vorallem konnten die Gäste Spielerisch überzeugen. Immer wieder entgegnete man dem Weilerswister Spiel mit gutem und sicheren Kombinationsfussball und man lies den Ball sicher in den eigenen Reihen zirkulieren.

Der Treffer war für den jungen SSV Keeper Matfei Slinkov unhaltbar. SSV Keeper Matfei Slinkov vertrat den verhinderten SSV Stammkeeper Daniel Arndt im SSV Gehäuse. So viel sei gesagt Matfei Slinkov macht seine Sache sehr gut im SSV Gehäuse.

Dann 6. Min. später in der 33. Min. waren dann auch die Gastgeber an der Reihe. Soeben aus der Pause gekommen, ja man einigte sich auf eine Spielzeit von 3 x 30 Min. spielte der SSV hinten raus, dabei wurde in halbrechter Position Ricardo Melder auf die Reise geschickt. Ricardo Melder kam bis in den Strafraum der Gäste, wo er den Abschluss suchte und fand und den Ball zum 1:1 im Gäste Tor unterbrachte.

In der 55. Min. ist es dann Gerrit Frings der die Gäste aus Rheinbach wieder in Führung brachte. Wieder schöner Kombinationsfussball bis mittig vor den Strafraum dann wird der Ball Rechts raus ans Strafraumeck zu Frings gespielt, Frings macht noch 1 - 2 Schritte und schließt dann zur erneuten Führung der Gäste ab.

In der 70. Min. dann ein Tor für den SSV der Marke Sven Standienda. Die Gäste versuchen geordnet hinten raus zu spielen, doch die Weilerswister erobern im Zentrum auf Höhe der Mittellinie den Ball. Sven Standienda sieht das Gästekeeper Pascal Abels bis an die Strafraumgrenze mit aufgerückt ist, Gedankschnell zieht Standienda von der Mittellinie aus ab, und der Ball senkt sich hinter dem überraschten Gästekeeper Abels zum erneuten Ausgleich ins Tor.

Den Schlusspunkt setzten dann in der 78. Min. die Rheinbacher. Der Weilerswister Max Becker will eine Hereingabe auf Höhe der Strafraumgrenze klären. Becker triff den Ball aber leider nicht Richtig so das aus dem Klärungsversuch eine Bogenlampe wird, die Becker selbst aus dem Spiel nimmt. Der Ball kommt hinter Becker wieder runter und fällt dem Rheinbacher Yannick Orth vor die Füße, so das Orth leichtes Spiel hatte um den 2:3 Endstand zu markieren.

Unter dem Strich geht der Rheinbacher Sieg in Ordnung. Schon Alleine durch das sichere und oft passgenaue Kombinationsspiel, und man hatte den Eindruck das die Rheinbacher Mannschaft besser eingespielt war.

Den Weilerswister muss man konstatieren das die Mannschaft stets bemüht war, und ihrer Seits auch den einen oder anderen Spielakzent setzen konnte, und zweimal ein Rückstand aufholte.