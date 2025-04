Zweites Spitzenspiel innerhalb einer Woche: Wiederum Unentschieden

Eine spannende und hochklassige Partie sahen die zahlreichen Zuschauer (ca. 450) am Ostermontag in Staig als erst in der Schlussphase die Tore zum 2:2-Unentschieden gegen die SGM Aufheim-Holzschwang fielen. Beide Teams gestalteten das Spiel von Beginn an recht offen und so gab es Unterhaltung pur im Staiger Fussballpark. In der 1. Halbzeit waren die Hausherren die etwas aktivere Mannschaft und der Führung zweimal recht nah, hier hatte Finn Annabring und Deniz Bihr die besten Einschussmöglichkeiten, die leider ungenutzt blieben. Daher war es ein leistungsgerechtes Unentschieden zur Halbzeit, wobei die Hille-Elf einen Tick besser unterwegs war. Allerdings sollte das Spiel in der 2. Hälfte nochmals an Fahrt aufnehmen, da die Partie – wie bereits schon erwähnt – von beiden Seiten recht offen gestaltet wurde. Die Gäste waren immer wieder gefährlich mit den Standards und Fernschüsse, da sie einige Kunstschützen in deren Reihen hatten. In dieser Phase war es zweimal unser bärenstarken Manuel Fetzer im Staiger Kasten, der atemberaubend hielt. Mit der Hereinnahme unserer beiden Youngster und Eigengewächse Oli Bischof und Nils Schacher kam nochmals Qualität ins Staiger Offensivspiel. Beide Jungs belebten die Partie nochmals und so kamen die Gastgeber zu den ersten hochkarätigen Chancen in Durchgang zwei. Mitte der 2. Hälfte hatten die Staiger die dicksten Chancen auf die Führung, als Deniz Bihr und Nils Schacher jeweils den Ball aus aussichtreicher Position freistehend nicht im Tor unterbringen konnten. Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Führung der Hausherren verdient gewesen. In der Schlussviertelstunde überschlugen sich dann die Ereignisse: Zuerst wurde die vermeintliche Führung der Gäste per Kopf vom Schiedsrichter verwehrt, wobei diese Entscheidung strittig war. Kurz darauf dann doch der Führungstreffer für den SC Staig: Mit einer staken Einzelleistung schloss Silvan Laib ein Dribbling mit einem abgefälschten Schuss (82.) ab, der dann rechts unten einschlug. Als dann Finn Annabring (85.) einen direkten Freistoß ins Torwarteck bockstark in den Winkel zimmerte, sah man schon den SCS als Sieger. Aber die Rechnung hatte man nicht mit der starken SGM gemacht: Mit zwei identische Eckbälle – wohlgemerkt genial getretene Standards – stellten die Gäste rasch jeweils per Kopf (86.,89.) auf 2:2. Diese Schlussphase war nichts für schwache Nerven und die Punkteteilung geht – leider aus Sicht des SCS – auch in Ordnung, da die SGM ein Gegner war, der nie aufgab und durch die offene Spielweise auch gehörig am Spektakel in Staig beitrug. Somit endete ein weiteres Spitzenspiel in Staig mit einem Unentschieden, das leistungsgerecht war und es so weiterhin spannend in der Liga bleibt. So soll es doch sein. Kompliment wieder an beide Teams für beste Unterhaltung und dem hochklassigen Kick am Ostermontag.