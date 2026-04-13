Zweites Spiel, zweiter Sieg

Der FCA zeigt nach einem frühen 0:2-Rückstand eine starke Reaktion und gewinnt gegen den SV Rümlang II am Ende verdient mit 4:2.
Bereits vor dem Spiel war die Energie spürbar. Das Team war bereit und gut eingestellt. Entsprechend übernahm der FCA von Beginn an die Kontrolle und diktierte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und klarer Struktur. Dennoch verlief die Anfangsphase resultatmässig nicht wie geplant: Zwei unnötige Standardsituationen führten dazu, dass Rümlang nach 27 Minuten mit 0:2 in Führung lag, trotz praktisch nicht vorhandener Chancen.
In der Folge zeigte sich die einzige heikle Phase der Partie. Zwischen der 20. Minute und dem ersten Treffer wirkte der FCA kurzzeitig unruhig und liess sich von äusseren Faktoren beeinflussen. Ungeduld und Emotionen nahmen zu, was sich in der Kommunikation auf dem Platz widerspiegelte.
Die Wende leitete ein aggressives Anlaufen ein: Durch konsequentes Pressing wurde der Gegner zu einem Fehler gezwungen, den Kletschke in der 36. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer nutzte. Dieser Treffer hatte eine klare Signalwirkung. Der FCA fand zurück zu seinem Spiel, agierte wieder strukturierter und fokussierter und belohnte sich noch vor der Pause mit dem verdienten 2:2-Ausgleich (40').
In der Halbzeit wurde der Fokus nochmals geschärft: Konzentration auf die beeinflussbaren Faktoren und konsequentes Festhalten am eigenen Spielstil. Diese Vorgaben setzte das Team in der zweiten Hälfte überzeugend um.
Der FCA blieb dominant, nutzte seine Überlegenheit im Ballbesitz und kam insgesamt auf 20 Abschlüsse.
In der 56. Minute brachte Marques die Gastgeber folgerichtig in Führung. Mit zunehmender Spielzeit kontrollierte der FCA die Partie souverän und liess kaum noch etwas zu. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor in der 86. Minute nach anhaltendem Druck.
Tore:
13' 0:1 Salijaj
27' 0:2 Frei
36' 1:2 Kletschke (Marques)
40' 2:2 Kletschke (Al Temimi)
56' 3:2 Marques
86' 4:2 Eigentor (Massamba)
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