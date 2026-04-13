Zweites Spiel, zweiter Sieg 4. Liga, Gruppe 4: Zürich-Affoltern - Rümlang II von FC Zürich-Affoltern · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser

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Der FCA zeigt nach einem frühen 0:2-Rückstand eine starke Reaktion und gewinnt gegen den SV Rümlang II am Ende verdient mit 4:2.

Bereits vor dem Spiel war die Energie spürbar. Das Team war bereit und gut eingestellt. Entsprechend übernahm der FCA von Beginn an die Kontrolle und diktierte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und klarer Struktur. Dennoch verlief die Anfangsphase resultatmässig nicht wie geplant: Zwei unnötige Standardsituationen führten dazu, dass Rümlang nach 27 Minuten mit 0:2 in Führung lag, trotz praktisch nicht vorhandener Chancen.