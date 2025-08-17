Zweites Spiel - Zweite Niederlage

SG Bostalsee II - SG Scheuern-Steinb./Dörsd. II 1:2 (0:1). Ein individueller Abwehrfehler des Gastgebers führte bereits in der fünften Spielminute zum 0:1. Torschütze war Luca Weishaar. Um ein Haar wäre der SG Bostalsee in der ersten Halbzeit noch der Ausgleich gelungen, doch Dirk Becker, der Keeper der Gäste, klärte mit Bravour.

Knapp eine Stunde war in Bosen gespielt, da führte ein eiskalt vorgetragener Konter der Gäste, durch Niclas Schu zum 0:2. Die Hausherren mühten sich zwar um Ergebniskorrektur, doch mehr als der Anschlusstreffer von Till Reis gelang nicht mehr.