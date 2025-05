Zweites Sechs-Punkte-Wochenende in Folge für die Vilslerner Damen

Die beiden Damenmannschaften des TSV Vilslern konnten an den letzten beiden Wochenenden mit starken Mannschaftsleistungen die volle Punkteausbeute erreichen.

Die BOL-Damen hatten am letzten Sonntagvormittag den TV Aiglsbach zu Gast. Im Hinspiel musste man sich noch mit einer knappen Niederlage abfinden. Daher war neben dem Projekt „Klassenerhalt“ auch eine Wiedergutmachung angesagt. Von Beginn an war man die spielbestimmende Mannschaft und kam gemäß taktischer Vorgabe immer wieder gefährlich über die Flügel in den Strafraum. Leider konnten die sich bietenden Chancen nicht genutzt werden. Es dauert bis kurz vor der Pause, als Sturmtank Delia Lohr einen Fehler der gegnerischen Hintermannschaft nutzte und gekonnt im Aiglsbacher Tor zum 1:0 versenkte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.