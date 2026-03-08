Zweites Montagsspiel in Folge für Waldalgsheim

Alemannia Waldalgesheim tritt am Montag beim VfB Bodenheim an. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Waldalgesheim. Vom Papier her ist es klar. Von den tatsächlichen Voraussetzungen her jedoch eher nicht. Der Verbandsligavierte Alemannia Waldalgesheim muss am Montag (19.30 Uhr) bei Schlusslicht VfB Bodenheim ran. Für die Elf von der Waldstraße ist es das zweiten Montagsspiel nacheinander, nach dem 1:0 im Derby gegen Eintracht Kreuznach. Der Blick der Grün-Weißen geht ungeachtet der Schwere der Aufgabe nach vorne. Ein Dreier soll her, um den Kontakt zu Relegationsplatz zwei nicht zu verlieren.

„Montag wäre eigentlich ein Trainingstag“ sagt Co-Trainer Sascha Witt. Insofern sei die Situation nicht komplett anders als sonst. Aber: „Training ist immer etwas anderes als ein Spiel, und der Kunstrasen in Bodenheim ist natürlich auch etwas anderes als unser Trainingsgelände.“ Große Probleme erwartet der 48-Jährige, der seinen Chef Elvir Melunovic vertreten muss, für sein Team aber nicht. Die Mannschaft ist in der Spur, hat in den beiden Begegnungen zuletzt eine enorme Präsenz gezeigt, defensiv fast nichts zugelassen. Allein die Durchschlagskraft fehlte in der letzten Konsequenz. Bitter, dass am Montag in Bodenheim Nils Gräff aussetzen muss. Der 26-jährige Außen- und Unterschiedsspieler muss seine Knieprobleme auslaborieren.

Mit dem jüngsten Dreier gegen die Eintracht konnte die Alemannia die Machtverhältnisse wieder einigermaßen gerade rücken, auch wenn die Tabellenspitze weit entfernt ist. Die Mannschaft macht Spaß, sie hält zusammen, beweist sich als Einheit. So, wie es an der Waldstraße üblich ist. Die Bilanz in und gegen Bodenheim ist dabei absolut positiv. Die jüngsten elf Aufeinandertreffen in Verbandsliga oder Pokal konnte die Alemannia allesamt für sich entscheiden, wenn auch meistens äußerst knapp. Im Vorjahr etwa entschied Marlon Pira das Spiel in Bodenheim mit seinem Tor des Tages nach 20 Minuten.

Mit dem genesenen Tobias Lauterbach auf der linken Seite der Dreierkette hat die Alemannia einen wichtigen Faktor für die Defensive hinzugewonnen. Entsprechend zeigte sich das Zentrum zuletzt ähnlich sicher und als Grundlage des Erfolgs. So wie im Vorjahr. Allein die Durchschlagskraft in der Offensive bleibt das Problem. Goalgetter Mahdi Mehnatgir hatte gegen die Eintracht seinen ersten Einsatz in diesem Jahr, wird in Bodenheim von Beginn an auf dem Platz stehen.





