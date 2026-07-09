Zweites Landesklasse-Abenteuer mit drei Neuen 16 Spieler des FC Einheit Rudolstadt II starteten in die Vorbereitung auf zweite Landesklasse-Saison. von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Eigentlich waren es 17 Spieler, die Cheftrainer Josef Bresigke am Dienstagabend um 19 Uhr „auf der Einheit“ begrüßen konnte. Bericht von Hartmut Gerlach // FC Einheit Rudolstadt

Doch mit Leon Matiss verabschiedet sich (vorerst) ein Akteur, der sich demnächst auf Studium und Beruf konzentrieren will. Aber der Sohn von Winfried Matiss, der in der Regel die Berichte der Zweiten schreibt, hat sich nicht abgemeldet, wird oft zu Spielen der Mannschaft da sein und schließt eine Rückkehr nicht aus. Danach begrüßte Josef Bresigke die Aktiven des Landesklassisten ganz offiziell. Er sprach in seinen kurzen Worten davon, dass auf das Team bis zum Start in das Spieljahr 2026/27 am 1. August bei Thüringen Jena intensive Wochen warten würden. Er attestierte der Truppe einen Riesensprung. Man sei immerhin die drittbeste Mannschaft im Kreis, betonte Bresigke.

Natürlich werde man Phasen durchstehen müssen, in denen es schwierig würde. Aber wichtig seien, um sie zu überwinden, Teamgeist und Optimismus. Die charakterstarke Mannschaft, so der Trainer, ist noch jung. Erik Rößner ist mit gerade mal 29 Jahren der älteste Spieler. Man habe zuletzt fast drei junge Jahrgänge integriert, sagte er.