Zweites Heimspiel in sieben Tagen

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken steht am Sonntag (17 Uhr, Kunstrasen am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) das zweite Heimspiel innerhalb von sieben Tagen an. Nach dem FV 09 Schwalbach kommt nun der SV Preußen Merchweiler als Gast nach Malstatt. "Das ist qualitativ ähnlich schwer, sie haben die gleiche Punktzahl, Merchweiler ist wegen des besseren Torverhältnisses Dreizehnter. Wir haben es bislang ganz gut gemacht, gegen höher eingestufte Teams haben wir gewonnen und dann auch Spiele verloren gegen Teams, die man schwächer eingeschätzt hat. Wir müssen uns nun auch körperlich an die Liga gewöhnen, das ist nun noch mal ganz was Anderes wie in der Verbandsliga. Die meisten Spieler machen in der Saarlandliga neben ihrem Beruf nicht mehr viel anderes als Fußball. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir ein Spiel komplett von Anfang bis Ende voll bei der Sache sind, jeder Fehler wird auf dem Niveau bestraft. Wir sind aber auf einem guten Weg, wir machen Tore und haben schon überraschende Punkte geholt", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Fehlen werden weiterhin Mateo Schulze und Gianluca Lo Scrudato, neu auf der Ausfall-Liste steht nun Davide Ghiani.