Zweites Heimspiel in Serie verloren

Drei der letzten vier Spiele verloren: Der FV Rot-Weiß Weiler steckt in der Landesliga in einer kleinen Ergebniskrise. Das verdiente 0:4 (0:2) gegen Tabellennachbar TSV Straßberg war zudem schon die dritte Heimniederlage in dieser Saison. Sehr enttäuschend“ war für Trainer Jürgen Kopfsguter vor allem die Art und Weise, wie die Pleite zustande kam. „Jedes Trainingsspiel hat mehr Pfeffer, Begeisterung und Willen gehabt“, sagte er und ergänzte: „Die anderen wollten die Zweikämpfe viel mehr.“

Und so war die Partie nach den Toren von Sven Heckendorf (22.) und Sascha Wissenbach (30.) zur Pause fast schon zugunsten der diszipliniert und effektiv spielenden Gäste entschieden. Nach der Pause hatten die Rot-Weißen um Kapitän Jonathan Hartmann, zwar eine ordentliche Viertelstunde, aber sie schafften es in der gesamten Partie nicht, eine klare Torchance herauszuspielen. Die späten Gegentore von Wissenbach (85.) und Timo Holzmann (90.+1) bedeuteten schließlich die höchste Heimniederlage seit August 2018 – ebenfalls 0:4 gegen Friedrichshafen.

Im vermutlich letzten Heimspiel des Jahres im Raiffeisenbank-Stadion musste der Tabellenvierte vor 150 Zuschauer ordentlich umstellen. Kapitän Raimond Hehle und Matheus Fellipe wurden wie befürchtet nicht rechtzeitig fit. Tim Ilzhöfer und Daniel Schramm, beide sonst meist Außenverteidiger, bildeten ein improvisiertes Sturm-Duo. Die dünne Personaldecke spielte in Kopfsguters Analyse aber keine Rolle: „Da gibt es keine Ausrede. Die zwölf Spieler, die zum Einsatz kamen, wären in der Lage gewesen, das Spiel zumindest nicht zu verlieren. Es war einfach deutlich zu wenig.“

Der bisher schwächste Auftritt seiner Elf in dieser Saison („leblos gespielt“) sei schwer zu verdauen, gab der Trainer zu. Zugleich ist er optimistisch, dass am nächsten Samstag bei Schlusslicht Trillfingen die Trendwende gelingt: „Ich habe das Vertrauen in die Mannschaft, dass sie das, was sie über viele Wochen gezeigt hat, wieder auf den Platz bringt.“ (bes)

Landesliga Württemberg

FV Rot-Weiß Weiler – TSV Straßberg 0:4 (0:2)

FVW Lasse Fink – Christmann, Hartmann, Riedesser, Schwarz – Koritnik, Pirmin Fink, Riegger, Gorgol – Ilzhöfer, Schramm (66. Reichart).

Tore 0:1 Sven Heckendorf (22.), 0:2 Sascha Wissenbach (30.), 0:3 Sascha Wissenbach (85.), 0:4 Timo Holzmann (90.+1).

Zuschauer 150.