Zweites Heimspiel in Folge für die U21 des VfB Lübeck

Nach dem überzeugenden 4:2-Heimsieg gegen den FC Dornbreite steht für die U21 des VfB Lübeck in der Landesliga Holstein am Sonntag das nächste Heimspiel an. Um 15:30 Uhr empfängt das Team von Trainer Oliver Stutzky den ambitionierten Aufsteiger TSV Bargteheide auf der Lohmühle.

Die Gäste aus dem Kreis Stormarn haben sich als Liganeuling bislang ordentlich behauptet und neun Punkte aus sechs Partien geholt. Nach zwei 2:2-Remis zum Auftakt – gegen den FC Fetih-Kisdorf und den SC Hagen Ahrensburg – gelang beim SV Türkspor Bad Oldesloe ein 3:1-Auswärtssieg. Es folgten ein wildes 3:3 gegen den TSV Pansdorf, eine knappe 1:2-Niederlage beim SC Rapid Lübeck und zuletzt ein starker 4:1-Heimerfolg gegen den SC Rönnau.

Besonders auffällig war dabei das Sturmduo Florian und Jakob Henk, das gegen Rönnau früh für klare Verhältnisse sorgte. In der zweiten Hälfte machten Florian Laue und Nils Fritzsche den Sieg perfekt, ehe Tim Bedei in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik betrieb.

Bereits im Februar trafen beide Mannschaften in einem Testspiel aufeinander – ebenfalls auf der Lohmühle. Damals setzte sich die VfB-U21 klar mit 5:0 durch. Ali Anwar Ahmad traf zur Führung, nach dem Wechsel erhöhten Samuel Schwoon, Jaromir Grimm (2) und Jaro Schmelting.

Ziel: Heimsieg und weiter oben dranbleiben

Mit einem weiteren Dreier könnte sich der VfB-Nachwuchs im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Die bislang ansprechenden Leistungen und die Heimstärke sprechen dafür – unterschätzt werden sollte Bargteheide jedoch nicht. Die Offensive der Gäste hat bereits 15 Tore erzielt und kann für jede Abwehr gefährlich werden.

Anstoß ist am Sonntag um 15:30 Uhr auf der Lohmühle.