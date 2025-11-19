Zweites Debakel in kurzer Zeit

Zu einem ganz wichtigen Auswärtsspiel fuhr der Tabellenletzte VfR Bad Lobenstein zum nur um einen Punkt besser platzierten FC Thüringen Jena. Lobenstein wollte mit einer engagierten Leistung das Heimdebakel aus der Vorwoche vergessen machen und möglichst mit einem Sieg das Tabellenende wieder verlassen. Doch dieses Vorhaben sollte krachend scheitern.
SPIELBERICHT DES VfR BAD LOBENSTEIN
Bereits nach zwei Minuten sah man sich in Jena schon wieder in der Hinterhand. Die Gastgeber spielten sich viel zu leicht über den Flügel durch und bei der folgenden Eingabe fehlte im Abwehrzentrum komplett die Zuordnung. Danach versuchte man auf Seiten der Koseltaler mitzuspielen, was auch einigermaßen gelang. So konnte sich der Vfar vier gute Chancen erarbeiten, doch zweimal Daniel Dittmar, einmal Lucas Scholz und kurz vor der Pause Torjäger Sebastian Mai mit der wohl größten VfR- Chance scheiterten jeweils. Und so , wie man vorn mit den wenigen Chancen nicht zum Erfolg kam, lud man hinten mit leichten Fehlern die Gastgeber weiter zum Toreschießen ein. Zunächst führte in der 19. Spielminute ein Ballverlust im Mittelfeld zum Konter und dem 2:0, sowie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Fehlpass vor dem eigenen Tor zum wohl schon spielentscheidenden 3:0.
In Halbzeit zwei merkte man den Kurstädtern an, dass es hier und heute nur noch um Schadensbegrenzung ging. So hatte man nie das Gefühl, dass noch eine Wende im Spiel passieren konnte. Deshalb ist die Geschichte der zweiten Halbzeit schnell erzählt. Dieses Vorhaben gelang nur bedingt, denn die Gastgeber schraubten das Ergebnis noch auf 5:0,womit die höchste Saisonniederlage der Koseltaler besiegelt war. Nach diesen beiden deklassierenden Niederlagen, wovon eine auch noch bei einem unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf geschah, sollten die Alarmglocken ziemlich deutlich im Koseltal läuten. Dass es deutlich besser geht, bewies die Mannschaft in den ersten zehn Saisonspielen, welche auch zeigten, dass der Spielerkader durchaus landesklassentauglich ist. Um aber erfolgreich Fußball spielen zu können, muss sich jeder einzelne persönlich hinterfragen, ob er bereit ist, alles für den Erfolg in die Waagschale zu werfen. Da gehört es auch dazu, einmal persönliche Interessen hinten an zu stellen und über regelmäßiges Training und kompromisslose Einsatzbereitschaft sowie gegenseitige Unterstützung den Erfolg zu suchen. Ansonsten kann es für den VfR Bad Lobenstein eine ganz bittere Saison werden.