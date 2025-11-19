– Foto: Cindy Scholz

Zweites Debakel in kurzer Zeit Nach der vernichtenden Niederlage in der Vorwoche musste der VfR Bad Lobenstein gegen den FC Thüringen Jena wieder eine deutliche Niederlage einstecken. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 FC Th. Jena Lobenstein

Zu einem ganz wichtigen Auswärtsspiel fuhr der Tabellenletzte VfR Bad Lobenstein zum nur um einen Punkt besser platzierten FC Thüringen Jena. Lobenstein wollte mit einer engagierten Leistung das Heimdebakel aus der Vorwoche vergessen machen und möglichst mit einem Sieg das Tabellenende wieder verlassen. Doch dieses Vorhaben sollte krachend scheitern. SPIELBERICHT DES VfR BAD LOBENSTEIN

Sa., 15.11.2025, 14:45 Uhr FC Thüringen Jena FC Th. Jena VfR Bad Lobenstein Lobenstein 5 0 Bereits nach zwei Minuten sah man sich in Jena schon wieder in der Hinterhand. Die Gastgeber spielten sich viel zu leicht über den Flügel durch und bei der folgenden Eingabe fehlte im Abwehrzentrum komplett die Zuordnung. Danach versuchte man auf Seiten der Koseltaler mitzuspielen, was auch einigermaßen gelang. So konnte sich der Vfar vier gute Chancen erarbeiten, doch zweimal Daniel Dittmar, einmal Lucas Scholz und kurz vor der Pause Torjäger Sebastian Mai mit der wohl größten VfR- Chance scheiterten jeweils. Und so , wie man vorn mit den wenigen Chancen nicht zum Erfolg kam, lud man hinten mit leichten Fehlern die Gastgeber weiter zum Toreschießen ein. Zunächst führte in der 19. Spielminute ein Ballverlust im Mittelfeld zum Konter und dem 2:0, sowie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Fehlpass vor dem eigenen Tor zum wohl schon spielentscheidenden 3:0.