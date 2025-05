Zweites Auswärtsspiel in Folge:

Nach der Partie in Paderborn steht für die SV Elversberg im Saison-Endspurt der 2. Bundesliga an diesem Wochenende das zweite Auswärtsspiel in Folge an. Am Sonntag, 04. Mai, tritt die Elv von Trainer Horst Steffen beim 1. FC Nürnberg an, Spielbeginn im Max-Morlock-Stadion i(Max-Morlock-Platz) ist um 13.30 Uhr.