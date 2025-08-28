Zweites Abendspiwl in Folge

Nach dem erfolgreichen Abendspiel am vergangenen Wochenende steht für die SV Elversberg am 4. Spieltag dieser Zweitliga-Saison direkt das zweite Flutlichtspiel in Folge an. An diesem Freitag, 29. August, tritt das Team von Trainer Vincent Wagner beim Hauptstadt-Club Hertha BSC an, einem der Aufstiegsfavoriten in diesem Fußball-Jahr. Anstoß im Berliner Olympiastadion (Olympischer Platz) ist um 18.30 Uhr.

Die Favoritenrolle trägt die Hertha trotz des Liga-Auftakts, der bislang noch sieglos verlaufen ist. Nach der Niederlage gegen den FC Schalke 04 (1:2) gab es für die Berliner zuletzt zwei Punkteteilungen gegen den Karlsruher SC und auswärts beim SV Darmstadt 98 (jeweils 0:0). Insbesondere im jüngsten Duell war die Qualität des Gegners jedoch sichtbar. „Sie hatten in Darmstadt unfassbar oft das Aluminium getroffen und ein Tor am Ende sicherlich verdient“, sagt Vincent Wagner. „Darmstadt hatte zu diesem Zeitpunkt sechs Punkte – es ist auch nicht so einfach, sich dann dort so viele Torchancen herauszuspielen, wie die Hertha es geschafft hat. Demnach kommt am Freitag schon etwas Gewaltiges auf uns zu.“

Auf der anderen Seite ist allerdings auch das Vertrauen in die eigenen Stärken und Potenziale ein Thema. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen auch einiges erarbeitet“, sagt der SVE-Coach: „Unsere Jungs sind gut, wir sind ein gutes Team. Wir haben eine Idee, die immer mehr wächst, also werden wir auch in Berlin unsere Chance haben.“ Was den SVE-Kader betrifft, steht Vincent Wagner am Freitag Jan Gyamerah nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. Ansonsten sind nach aktuellem Stand dieselben Spieler wie zuvor einsatzbereit