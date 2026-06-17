Zweiter Zugang für DJK Adler 1919 III: Arian Greku wird „Adleraner“

Mit Arian Greku begrüßt die DJK Adler Oberhausen III einen erfahrenen und vielseitigen Defensivspieler in ihren Reihen. In der A-Jugend kickte der heute 25-Jährige unter anderen für SC Buschhausen 1912 und Blau-Weiß Oberhausen-Lirich. Mit dem Wechsel zu Adler geht der ehemalige Blau-Weiß Akteur zurück zu vielen alten Weggefährten und Freunden, die dort aktiv spielen. Bei seiner Vorstellung blieb nicht all soviel Zeit, "die Nachtschicht rief", sagte er mit einem Lächeln im Gesicht .Trotzdem freue er sich riesig mit den Jungs wieder gemeinsam zu kicken.
Nach mehreren Jahren bei BW Lirich wagt Greku nun den nächsten Schritt – aus Blau wird Rot. In der vergangenen Saison gehörte der aus dem Kosovo stammende Albaner noch zum Stammpersonal von Blau-Weiß Lirich und bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirksliga sowie bis hin zur Kreisliga A bis C im Kreis Oberhausen/Bottrop mit.
Seine Stärken liegen vor allem im Zweikampfverhalten, seiner hohen Spielintelligenz sowie seinen präzisen Flugbällen. Defensiv ist “Arian“ variabel einsetzbar – sowohl über die linke Außenbahn als auch zentral im Mittelfeld., Bei Djk Adler Oberhausen III wird „Ari“ künftig mit der Rückennummer 6 auflaufen.
Mit seiner Erfahrung, Flexibilität und Mentalität soll der 25jährige der 3.Mannschaft zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen, Wie freuen uns über Arian er passt genau ins gesuchte Profil und passt sowohl auf dem Feld wie neben dem Platz genau zu uns „sagte“ der Adler Trainer.
Willkommen bei den Adlern, Arian! 🦅⚽