Zweiter Zugang für DJK Adler 1919 III: Arian Greku wird „Adleraner“ Von der Tulpenstr zur Concordia str wechselt Arian Greku , und ist ab sofort Teil des Kaders von Djk Adler Oberhausen III. von Fernando Gossrau · Heute, 06:44 Uhr · 0 Leser

Arian Greku mit dem „Adler-Trikot“ in der Hand , bei seiner „Vorstellung“ im neuen Club. – Foto: FOG

Mit Arian Greku begrüßt die DJK Adler Oberhausen III einen erfahrenen und vielseitigen Defensivspieler in ihren Reihen. In der A-Jugend kickte der heute 25-Jährige unter anderen für SC Buschhausen 1912 und Blau-Weiß Oberhausen-Lirich. Mit dem Wechsel zu Adler geht der ehemalige Blau-Weiß Akteur zurück zu vielen alten Weggefährten und Freunden, die dort aktiv spielen. Bei seiner Vorstellung blieb nicht all soviel Zeit, "die Nachtschicht rief", sagte er mit einem Lächeln im Gesicht .Trotzdem freue er sich riesig mit den Jungs wieder gemeinsam zu kicken.

Hier ist Greku noch im „Blau-Weißen Trikot unterwegs im Spiel gegen Sc. Glück-Auf Sterkrade. – Foto: FOG

Nach mehreren Jahren bei BW Lirich wagt Greku nun den nächsten Schritt – aus Blau wird Rot. In der vergangenen Saison gehörte der aus dem Kosovo stammende Albaner noch zum Stammpersonal von Blau-Weiß Lirich und bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirksliga sowie bis hin zur Kreisliga A bis C im Kreis Oberhausen/Bottrop mit.

Arian Greku im Bild, hier noch bei „BWO“ im Zweikampf um den Ball. – Foto: FOG

Seine Stärken liegen vor allem im Zweikampfverhalten, seiner hohen Spielintelligenz sowie seinen präzisen Flugbällen. Defensiv ist “Arian“ variabel einsetzbar – sowohl über die linke Außenbahn als auch zentral im Mittelfeld., Bei Djk Adler Oberhausen III wird „Ari“ künftig mit der Rückennummer 6 auflaufen.