Zweiter Winterneuzugang: Jung, groß, vielseitig

Johann von Breitenbuch wechselt ins Gesundbrunnenstadion. – Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Der Oberliga-Letzte aus dem Eichsfeld sicherte sich die Dienste von Johann von Breitenbuch. Der 18-Jährige wechselt vom FC Eintracht Northeim an die Leine und verstärkt ab sofort den Kader der Heiligenstädter.

Von Breitenbuch stammt aus Nörten-Hardenberg und gilt trotz seines jungen Alters bereits als vielseitig einsetzbarer Defensivspieler. Sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen defensiven Mittelfeld fühlt sich der 1,94 Meter große Akteur zu Hause. In der abgelaufenen Spielzeit war er bei Eintracht Northeim bereits Stammspieler in der Landesliga Braunschweig. Marc Werner - Sportlicher Leiter beim 1. SC 1911 Heiligenstadt - zeigt sich entsprechend zufrieden mit dem Neuzugang: „Mit Johann verpflichten wir einen talentierten Allrounder in der Defensive, der trotz seines jungen Alters bereits auf Landesliga-Niveau Stammspieler war. Er ist ein hochtalentierter Defensivspieler, der bei mehreren Vereinen aus der Landesliga Braunschweig weit oben auf der Wunschliste stand.“

Auch SC-Cheftrainer Benedikt Seipel sieht in von Breitenbuch eine wichtige Verstärkung im Hinblick auf die sportlichen Ziele: „Johann bringt genau das Profil mit, das wir gesucht haben: jung, ehrgeizig und entwicklungsfähig. Mit seiner Körpergröße und Physis wird er für uns sehr wichtig sein – gerade nach der schweren Verletzung unseres Kapitäns im Abstiegskampf. Zudem ist er technisch gut ausgebildet und bleibt auch unter Druck ruhig am Ball.“ Der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe beim SCH: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Ich möchte mit der Mannschaft den Klassenerhalt schaffen und mich persönlich weiterentwickeln. Außerdem kenne ich mit Martin Fiedler und Jonas Grimm bereits einige Mitspieler aus meiner Zeit bei Göttingen 05, was mir den Einstieg sicher erleichtern wird.“